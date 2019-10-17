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「母子」變「父女」！六子媽挺兒決定 一齊變性

2019-10-17 17:45香港01 記者李納德／報導

育有6名子女的Eric，在兒子的啟發下決定跟對方一同變性，成為首對變性父女的母子...
育有6名子女的Eric，在兒子的啟發下決定跟對方一同變性，成為首對變性父女的母子。圖／Corey Maison IG圖片
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面對子女渴望變性，作為父母肯定非常忐忑，不過有一名媽媽卻支持到底。美國媽媽Erica Maison與丈夫結婚10多年，二人育有1子5女，獨子6年前突然跟她坦承想變性，Erica不但未有反對，更非常支持，甚至送上第一盒女性賀爾蒙補充劑，兒子的決定亦激發她不為人知的秘密，與兒子齊齊變性，成為世上首對變性由「母子」變性的「父女」。

綜合外國傳媒報道，獨子Corey Maison早在11歲時決心轉性，他從小雖擁男兒身，卻一直渴望成為女生，其後看到變性網紅Jazz Jennings的電視訪問，令他鼓起勇氣向媽媽表示想變性，「媽媽，其實我跟她一樣，我是女生啊」，媽媽聽罷竟非常支持，更在兒子14歲時，送上他第一盒雌激素補充劑，令兒子大為感動，最開心莫過於可以在家以外穿女裝。

兒子的大膽決定，令媽媽Erica在2015年也鼓起勇氣，向丈夫坦承埋藏在心中多年的秘密，原來她亦一直渴望變性成為男人。成功變性後的Erica，已改名為Eric，早前她與丈夫Les及女兒Corey齊齊接受澳洲時政節目《60分鐘》（60 Minutes Australia）訪問，她憶述當時跟丈夫坦白後，第一感覺是鬆一口氣，其後開始擔心家人及孩子的想法。Eric透露一直討厭自己的胸部及懷孕，「我不知道為何如此討厭自己的身體，我感到非常羞恥」，幸好最後得到全家支持。

面對兒子及太太先後變性，作為爸爸及丈夫的Les坦言一開始心情很複雜，當主持問到太太變性後，可會覺得自己跟男性結婚？Les表示他還是跟同一個人結婚，「只是我們都老了10年」，無論太太是任何性別，也不會改變他的愛，「我不介意外界怎麼看我們，他們又不是住在我們家」。

提到夫妻間的性生活，Les坦言有一定影響，不過作為丈夫，他只希望所愛的人快樂，「我是直的，但我們仍可以很親密，我愛的始終是同一個人」。

丈夫Les表示非常支持太太的決定，無論太太是任何性別，也不會改變他的愛。圖／《6...
丈夫Les表示非常支持太太的決定，無論太太是任何性別，也不會改變他的愛。圖／《60分鐘》節目截圖
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Eric跟兒子齊齊變性，獲得全家人支持。圖／《60分鐘》節目截圖
Eric跟兒子齊齊變性，獲得全家人支持。圖／《60分鐘》節目截圖
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Eric跟兒子齊齊變性，獲得全家人支持。圖／《60分鐘》節目截圖
Eric跟兒子齊齊變性，獲得全家人支持。圖／《60分鐘》節目截圖
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文章授權轉載自《香港01》

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