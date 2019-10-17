他30年未就醫 陰囊大如籃球「垂到膝蓋」還流膿
2019-10-17 17:42聯合新聞網 綜合報導
巴拿馬一位43歲男子因發燒症狀前往醫院就診，醫生卻發現男子的陰囊已出現裂縫並流出膿液，而且男子的陰囊重量達到7磅（約3.1公斤），並垂到了膝蓋附近。據悉男子30年來從未看過醫生才導致病情惡化，醫生知情後對男子施用了抗生素，並對他進行了陰囊整形手術，所幸男子在術後恢復良好，生殖器官也恢復功能。
根據「New York Post」報導，醫學期刊《泌尿外科病例報告》近期發表了這件病例，該男子因為30年沒有看過醫生，導致病情加重，而期間他的行動都必須依賴助行器與母親的幫助，在醫生檢驗後發現男子的生殖器官遭受一種罕見細菌的感染，且腹股溝和右腿出現淋巴水腫，導致生殖器官腫脹，而男子的腹股溝也出現疝氣的情形，加上尿液淤積，導致他的腎臟膨脹。
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醫生見狀後先幫男子進行手術，切除感染的組織並插入導管，之後讓他服用抗生素，後來男子的傷口狀況改善後，醫生決定為他做陰囊整形手術，以修復他受損的下腔區域，而手術也相當成功，男子在術後2天被送往康復機構，他的器官已恢復良好功能、外觀也恢復正常。
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