富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55 聯合新聞網 綜合報導



航空公司推出搭到飽機票，最後卻被搭到破產。示意圖／ingimage 分享 facebook

近年來餐飲業、通訊業都喜歡推出「吃到飽」，讓高使用量的顧客只需要用固定的錢，就可以選擇高CP值的方案。但美國航空曾經推出「吃到飽」機票，卻讓他們面臨災難。

據了解，美國航空在1981年面臨財務危機，因此推出名為AAirpass的優待機票，購買的人可以終生無限次搭乘頭等艙，但票價也不便宜，一張要價25萬元美金（約台幣765萬元），且可額外購買15萬元美金（約台幣459萬元）的副票，讓另一人搭乘。

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在此票券推出後，一名來自芝加哥的銀行家史帝夫羅斯坦（Steve Rothstein）購買了該機票，並且加購副票。自此之後，史帝夫展開了他空中飛人的生活，並在10年內累積超過1萬次的飛行次數，以及4000多萬英里的里程數，他實際搭乘的金額早就超過當初購買的價錢，這1萬次的飛行至少需花費2000多萬美金（約台幣6億元）。

直至2007年，美國航空陷入財務危機，經調查後才發現是史帝夫每年飛掉至少100萬美元的機票，他還曾幫忙缺錢回家看生病孩子的母親出機票，也帶過陌生人搭乘飛機，更有2次向陌生人收取機票錢的經驗。因此美國航空公司在2008年以此為由，強制終止了他的AAirpass機票。

航空公司的做法讓史帝夫非常不滿，於是他一狀告上美國聯邦地區法院，但當時航空公司已經申請破產保護，而且史帝夫已經得到超過當初25萬購買機票10倍以上的價值。直到2012年雙方才在庭外和解，事情也才得以圓滿落幕。