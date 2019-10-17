親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國眾院譴責背叛庫德人 川普：有意見去敘利亞玩沙

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

「過期不代表已腐壞」 執行長吃1年過期食物 健康無恙

2019-10-17 12:48世界日報 編譯郭宣含╱綜合報導

連鎖超市執行長吃一年過期食物。(Getty Images)
連鎖超市執行長吃一年過期食物。(Getty Images)
分享

連鎖超市「媽媽有機市場」(Mom`s Organic Market)創辦人兼執行長奈許(Scott Nash)自稱是「堅定的環保主義者」，他進行實驗，花一年時間吃過期食物並在網誌上紀錄，心得是過期食物通常不代表食物已經腐壞，丟棄食物等於丟掉白花花的銀子。

奈許三年前在冰箱發現放了半年的優格，他撕開封蓋後，意外發現優格味道香濃也未發霉，他吃下後亦安然無恙。

從那時起，他展開為期一年的實驗。奈許認為食物的標示日期是造成美國浪費食物的禍首之一，美國人一年丟棄價值2180億元的食物，一個四口之家平均一年付出1800元的成本。

奈許在部落格寫下：「我在雜貨業打滾30多年，我認為罪魁禍首以及最容易大幅降低食物浪費的方法，就是大幅修改食物產品的日期系統與準則。」

味道不好、發霉就丟掉

奈許分享實驗中避免「把錢丟進垃圾桶」的技巧，以及可以幫忙清掉食材的法式鹹派食譜。民眾通常可利用各種感官來判斷食物是否適合進食，奈許表示：「味道不好聞就丟掉，看起來發霉了也丟掉，就是這麼簡單。」

肉類、乳製品和雞蛋保存期限短，他也教民眾測試新鮮度的辦法，包括先倒牛奶到熱水中測試有無酸掉，以免毀了整杯咖啡，另外雞蛋若浮在水中就是壞了。

乾糧和穀物類過了保存期限也可儲放多年，奈許表示：「罐裝和瓶裝食物可存放數十年，這些食物經密封保存；不過若罐頭看起來變形或膨脹就丟掉。」麥片和餅乾等穀類過期也可以吃，民眾可透過味道與觸覺判斷新鮮度。

奈許表示，民眾可以趁食物新鮮時冷凍保存，因為細菌和其他病原體難以在低溫中成長。

食譜低溫
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

首張植物自拍照！蕨類發電拍自己

2019-10-17 11:55

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16

親手埋葬早產死掉的女兒 心碎父竟從土裡挖出活女嬰

2019-10-15 15:37

體重的8倍 8歲男孩釣到314公斤大鯊魚！

2019-10-15 12:31

史上最醜？女子秀家傳戒指 網友笑歪：這是門把！

2019-10-15 11:56

鳳梨罐頭超過保存期限5年 打開一看竟成泡水輪胎

2019-10-14 21:57

新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37

約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50

抱錯小孩竟要求別換回 最後釀悲劇一場

2019-10-14 17:21

她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19
看更多

熱門文章

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

厄利垂亞Sim卡如金沙珍貴 無提款機要到銀行連領11個月才能買輛車

2019-10-17 11:00

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

美參議員：習近平恐為美國長期威脅

2019-10-17 06:42

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

強生對歐盟讓步 英國趕31日前脫歐

2019-10-17 00:40

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

川普派副手潘斯前往土耳其調停 總統厄多安悍然拒見

2019-10-16 20:27

恐慌指數下滑至11周低點 美股警報可能解除

2019-10-16 21:57

美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象

2019-10-17 09:21

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

美軍急拆基地設施 倉促撤離敘利亞

2019-10-17 00:30

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36

敘利亞政策會議川普開罵 裴洛西：總統情緒崩潰

2019-10-17 09:10

美凍結18名涉嫌操縱市場者資產 多人位於中國

2019-10-17 11:42

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

英國脫歐協議繼續接近達成 希望今天可有成果

2019-10-17 07:41

揮桿發大財！ 泰籍高爾夫球明星帶動潮流

2019-10-16 15:11

首張植物自拍照！蕨類發電拍自己

2019-10-17 11:55

影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42

韓法務部長請辭後申請回大學任教 學生大反彈

2019-10-16 17:16

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

Google秀新品 智慧機吸睛

2019-10-17 02:23

美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰

2019-10-17 10:28

壞壞萌雪怪出現中國九段線 菲外長籲民眾罷看

2019-10-17 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top