「過期不代表已腐壞」 執行長吃1年過期食物 健康無恙

2019-10-17 12:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



連鎖超市執行長吃一年過期食物。(Getty Images) 分享 facebook

連鎖超市「媽媽有機市場」(Mom`s Organic Market)創辦人兼執行長奈許(Scott Nash)自稱是「堅定的環保主義者」，他進行實驗，花一年時間吃過期食物並在網誌上紀錄，心得是過期食物通常不代表食物已經腐壞，丟棄食物等於丟掉白花花的銀子。

奈許三年前在冰箱發現放了半年的優格，他撕開封蓋後，意外發現優格味道香濃也未發霉，他吃下後亦安然無恙。

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從那時起，他展開為期一年的實驗。奈許認為食物的標示日期是造成美國浪費食物的禍首之一，美國人一年丟棄價值2180億元的食物，一個四口之家平均一年付出1800元的成本。

奈許在部落格寫下：「我在雜貨業打滾30多年，我認為罪魁禍首以及最容易大幅降低食物浪費的方法，就是大幅修改食物產品的日期系統與準則。」

味道不好、發霉就丟掉

奈許分享實驗中避免「把錢丟進垃圾桶」的技巧，以及可以幫忙清掉食材的法式鹹派食譜。民眾通常可利用各種感官來判斷食物是否適合進食，奈許表示：「味道不好聞就丟掉，看起來發霉了也丟掉，就是這麼簡單。」

肉類、乳製品和雞蛋保存期限短，他也教民眾測試新鮮度的辦法，包括先倒牛奶到熱水中測試有無酸掉，以免毀了整杯咖啡，另外雞蛋若浮在水中就是壞了。

乾糧和穀物類過了保存期限也可儲放多年，奈許表示：「罐裝和瓶裝食物可存放數十年，這些食物經密封保存；不過若罐頭看起來變形或膨脹就丟掉。」麥片和餅乾等穀類過期也可以吃，民眾可透過味道與觸覺判斷新鮮度。

奈許表示，民眾可以趁食物新鮮時冷凍保存，因為細菌和其他病原體難以在低溫中成長。