救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28 聯合新聞網 綜合報導



位於義大利薩丁尼亞島的小鎮包內伊，擁有絕美的海灘與蔚藍海岸。 圖擷自 臉書「Comune di Baunei - Santa Maria Navarrese」 分享 facebook

許多人出門旅遊、規劃路線都很習慣拿手機開啟Google地圖，如今在義大利小鎮「包內伊」使用可能會碰壁。有著絕美自然景色的義大利第二大島薩丁尼亞島，近年因為Google地圖讓當地消防員救人救到火大，主要是觀光客使用Google地圖常卡在窄路上，島上小鎮包內伊（Baunei）已宣布，觀光客來旅遊別再使用Google地圖。

綜合外媒報導，義大利薩丁尼亞島的西部小鎮包內伊，近日在小鎮內豎起牌子，拜託有開車的觀光客到當地旅遊時，別再使用Google地圖來查詢路線了。

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鎮長薩爾瓦托·科里亞斯（Salvatore Corrias）向媒體表示，「有太多的轎車和小型車輛被卡在偏僻小路無法通行，甚至有時是越野車。」當地消防局整理這些事故發生原因，發現全是觀光客被Google地圖誤導的結果。

鎮長近一步解釋，過去2年時間，消防隊共接到144件急救通報，最近一次是2名觀光客開車要造訪著名的白沙海灣，不幸卡在狹窄小路中。

由於意外事件層出不窮讓消防員疲於奔命，包內伊目前已在各道路架設警告牌，拜託遊客不要再依賴Google地圖，因為Google地圖所建議的道路只適合「全地形四輪越野機車」，又俗稱為「沙灘車」。

至於到當地遊玩擔心迷路怎麼辦？鎮長建議，不如靠著傳統的地圖，或者乾脆找一位當地的嚮導，才不會讓自己身處險境。