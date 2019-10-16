櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹
2019-10-16 20:43香港01 記者抹茶仔／報導
減肥方法有很多種，但大多不是做運動，就是限制飲食，要持之以恆實在不容易。究竟世上有沒有輕鬆簡單的減肥方法呢？
近日日本有位女生於電視節目分享自創的減肥法，每天只需3分鐘就能極速減肥！
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半年勁減32kg
高泉絢美小姐18歲時曾重達77kg，及後自創出「全力呼吸減肥法」，竟在半年間減至45kg，一共減了32kg。
現時她不但蛻變成纖瘦美女，還成為減肥教練，年賺超過1千萬円（約70萬港幣）！
「全力呼吸減肥法」
近日TBS電視台節目《その他の人に会ってみた》邀請高見小姐分享獨門減肥法，祕訣在於躺在地上，張開眼、口、鼻孔，用盡全力呼氣同時大叫。
而且每天只需3分鐘，就能達至火速減肥效果，據說曾經有位學員一個月減了30kg！
高泉小姐的教學真是既爆笑又實用！
受不了艱苦運動及飲食限制的朋友們不妨試試，不過家人及鄰居的耳膜可要被轟炸了...
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文章授權轉載自《香港01》
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