金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06 聯合新聞網 綜合報導



噁心畫面全記錄！澳州一名金髮女子在晨跑過程中，竟突然蹲在兩輛汽車的中間，解扣脫褲「大解放」，留下穢物後便逃逸。女子詭異的行徑被一旁的監視器全程記錄，澳洲名媛雅琴科（Roxy Jacenko）更將影片上傳網路，她指控「三周內就發現至少五次，真的令人作嘔！」

根據《每日郵報》報導，一名身穿粉色上衣的金髮女子，在早上六點進行晨間慢跑，但女子卻在兩台汽車中間停下腳步，蹲到一旁、脫下褲子開始排便，待「解放」完成後，又速速穿起褲子，繼續進行晨跑。

因事發地點臨近澳洲名媛雅琴科的辦公室，公司的監視器也將金髮女子的排便畫面全程拍下。雅琴科在受訪時表示，她與當地居民原以為是街友所為，不料竟是一名年輕女孩做的，「三周內就在該處發現過至少五次排泄物」，且事發地點為當地的住宅區及學區，令她憤怒的指責「這樣做真是太可恥了」。

儘管該名女子的行為引發當地居民憤怒，但也有民眾認為「可能是她的身體狀況，不該惡意抨擊這名金髮女子」。而雅琴科一度將影片上傳到網路，但目前已將影片撤下，將該起事件轉交警方處理。而根據澳洲當地的規定，在公共場合隨地大小便，最高可處以三個月的有期徒刑，或處以600澳元（約新台幣1.2萬元）的罰款。

澳州一名金髮女子在晨跑過程中，竟蹲到兩台轎車中間，隨地大小便。圖擷自／YouTube 分享 facebook