天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16 聯合新聞網 綜合報導



日前澳洲一名男童在雪梨的外海釣魚，竟釣起了一條重達314公斤的虎鯊，甚至還刷新世界紀錄。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

許多人都喜歡釣魚，並把它當作生活中的休閒活動，漁獲的多寡、種類和挑戰過程也是釣魚愛好者的成就來源。日前澳洲一名男童與爸爸搭船至雪梨的外海釣魚，在釣魚的過程中男童的魚竿突然發生劇烈拉扯，他用全身的力氣與之奮鬥後，竟拉起了一條重達314公斤的虎鯊，甚至還刷新世界紀錄，讓眾人都感到不可思議。

根據《每日郵報》報導，這名8歲的男童傑登（Jayden Maillauro），從2歲開始就跟著爸爸到處釣魚，漸漸的釣魚也成為了他的興趣。近日傑登和父親以及船長搭乘一艘7.3公尺的小船出海，前往雪梨南部的外海釣魚，當中他們在海上放了一排魚餌，不料竟意外引誘到一條虎鯊，傑登表示當時他發現虎鯊尾隨時，其實心情非常興奮、緊張，儘管已經有過非常多的釣魚經驗，但仍擔心有任何一點閃失，「我希望我能補到牠，我不想失去牠，而且我真很興奮」，最後傑登和虎鯊經過一番纏鬥後，終於將這條重達314公斤的巨大虎鯊釣起。

當傑登把這條「戰利品」帶上岸後，赫然發現這次捕獲的虎鯊竟然比1997年所創下的312公斤紀錄還多了2公斤，傑登和爸爸對於刷新22年來的紀錄都感到相當驚喜，爸爸也驕傲的說「傑登從2歲時就開始接觸釣魚，這次的捕撈對他來說會是一項巨大的成就」。