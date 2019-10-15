親手埋葬早產死掉的女兒 心碎父竟從土裡挖出活女嬰

2019-10-15 15:37 聯合新聞網 綜合報導



印度一名商人西羅希(Hitesh Kumar Sirohi)，老婆懷胎7個月便早產，盼望已久的女兒撐不到幾分鐘就和他們永別。隔天他悲痛萬分的想將女嬰親手埋葬，在挖掘的時候鐵鍬意外敲中一個陶罐，而裡面竟有一名女嬰。西羅希見狀趕緊拿棉花棒沾牛奶給女嬰喝，並且迅速將女嬰送醫治療，女嬰目前已經沒有生命危險。

印度一名商人打算親自埋葬已經死掉的女兒，卻意外發現被活埋的女嬰。示意圖／Ingimage 分享 facebook

據英國衛報報導，位在印度北方邦巴雷利(Bareilly)的一對夫婦，在這個月生下懷胎7個月就早產的女嬰，然而女兒只活了短短幾分鐘便離開人世。十分痛苦的爸爸西羅希，在隔天便計畫要挖地親手埋葬死去的女兒。

才挖到大概一公尺深，西羅希竟在坑裡發現一個陶罐，沒想到裡頭裝有一個活生生的女嬰，且看得出正在努力呼吸。西羅希表示，「有一度我以為我女兒還活著，但是聲音實際上是從陶罐裡傳來的」。原本感到絕望的西羅希，看到這幕相當震驚，他立刻利用棉花棒沾牛奶試圖為女嬰補充營養，並且隨後將她送往醫院進一步治療。

在上週六，獲救的女嬰被轉送到一間擁有更好醫療設備的醫院，情況也逐漸好轉，已無生命危險。當地的警察局長謝蘭德拉（Shailendra Pandey）表示，目前警方正在追查女嬰生母的身分，將進一步調查活埋女嬰的詳細細節。警方補充說明，目前正由當地一位政治人物為女嬰支付相關費用。