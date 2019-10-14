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鳳梨罐頭超過保存期限5年 打開一看竟成泡水輪胎

2019-10-14 21:57聯合新聞網 綜合報導

一名日本網友從家裡挖出一罐已存放5年的鳳梨罐頭，原本想說應該還保存的很好，不料一...
一名日本網友從家裡挖出一罐已存放5年的鳳梨罐頭，原本想說應該還保存的很好，不料一打開後，鳳梨竟變成了「輪胎」。圖擷自Twitter
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食物為了維持新鮮，保留味道的鮮美又能延長保存期限，做成加工罐頭是最常見的方法，罐頭的保存期限普遍很長，但加工罐頭真的不會壞掉嗎？即使沒有經過拆封還能拿來吃嗎？日前就有一名日本網友在TwitterPO文分享，他從家裡挖出一罐已存放5年的鳳梨罐頭，原本想說應該還保存的很好，不料一打開後，所有網友都被內容物給嚇傻。

這名日本網友在文中PO出兩張驚人的照片並提到，這是一個鳳梨罐頭，已經過了保存期限5年了。從照片中可看到，本該要是金黃色的鳳梨片，竟然全變成了黑炭色，不過湯汁卻依然保持著透明色，更誇張的是除了鳳梨的顏色變了以外，它的大小竟然也沒有任何萎縮或乾掉的痕跡，反而還保存的很完整，這樣的變化讓網友紛紛嘖嘖稱奇，直呼「像極了橡膠輪胎！」

貼文一出後立刻引來超過5萬人按讚分享，網友也搞笑留言「這看起來很像巫婆會吃的食物」、「在擺久一點或許就能釀出石油了呢」、「感覺可以很輕易的點燃」、「這東西應該是木炭吧...」、「根本就是泡在水裡的輪胎」、「怎麼不順便嘗一口看看」。也有不少網友紛紛跟貼自己家中過期的各式罐頭開罐照，過期10年的桃子罐頭、6年的椰果罐頭、以及15年前的煉乳罐頭等，各種黑暗照片讓人大開眼界！

但也有專業網友出面解惑，表示應該是因為罐子的某處有破洞，內容物接觸到氧氣後開始氧化才會變成這個顏色，如果罐頭食品在製作上沒出問題的話，理論上是可以存放好幾年的，不會這麼快就腐蝕或產生變化。

鳳梨Twitter

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