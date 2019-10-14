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新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37香港01 記者李福源／報導

越南一名新娘邀前男友參加她的婚禮，沒想到對方竟然寄來一封信，讓她被趕出家門。 圖...
越南一名新娘邀前男友參加她的婚禮，沒想到對方竟然寄來一封信，讓她被趕出家門。 圖／翻攝自臉書
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越南一名女子約在一年前與男友分手，但雙方仍一直保持聯絡，最近還邀請前男友參加她的婚禮，然而對方沒有出席，卻寄來了一封「震撼」信件，令她慘被新郎趕出家門。女事主其後在Facebook上大吐苦水，但不少網民認為她應邀請前度出席婚禮根本是「自作孽」。

女事主在Facebook上發文表示，與前男友的關係良好，雙方偶爾仍會互傳訊息，「因此我仍當他是朋友，所以邀請他參加婚禮，沒想到他會這樣對我！」

她說，前男友當天沒有出席婚禮，只是找人帶來一封信，內裡有一張價值50萬越南盾（約170港元）的紙幣及一張字條，上面寫着「祝妳幸福！如果妳的丈夫發現妳曾做過兩次流產手術而拋棄妳，妳可回到我身邊，我仍然愛妳」。

新郎發現有關信件後，隨即大興問罪之師，雖然女事主多次表示信中所言全是前男友惡意捏造，但新郎仍不斷批評她不檢點，並將她趕出家門；氣急敗壞的女事主忍不住大哭了一場，「我好意邀請他（前男友）來婚禮，他卻這樣對待我。新婚本來應該很浪漫，如今卻成了我人生中最糟糕的一天」。

網民均認為，該名前男友根本是故意趁機破壞女事主的幸福，「太過分了，彼此分手後不能像朋友般對待」，但也有留言稱「不聯絡前度是對現任男友的基本尊重」、「這新娘活該」、「真是咎由自取」。

延伸閱讀：

婚宴設「前女友桌」　7女出席開心拍大合照　網友：新郎不怕死！

獲TWICE全隊驚喜到賀　新娘竟全程黑面　網民：新郎犯了大忌！

文章授權轉載自《香港01》

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