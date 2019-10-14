約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50 香港01 記者安祖娜／報導



現時26歲的澳洲男子拜爾5年前決心減肥，從癡肥胖男變身成肌肉男神。 圖／Anthony Bayer臉書 分享 facebook 不要小看任何一個肥仔肥妹，他們立下決心減肥的轉變，可能令人大吃一驚！澳洲一名26歲男子曾因常食快餐及垃圾食物，體重一度高達346磅（約157公斤），5年前他鼓起勇氣邀請校花擔任學校舞會的舞伴，卻被對方狠狠奚落，令他大受打擊患上抑鬱症。後來健康漸漸轉差，一直想找女朋友的他突然醒覺決定減肥，決心戒掉快餐，成功減去132磅（約60公斤）成為別人眼中的「男神」，想不到的是，當年拒絕他的校花竟主動再聯絡。

來自澳洲昆士蘭、現時26歲的拜爾（Anthony Bayer）讀書時已非常喜歡快餐，暴飲暴食的習慣令他體重一度高達346磅，屬於癡肥狀態，需穿42號的褲子及3XL的恤衫，體型令他一向缺乏異性緣。5年前，仍就讀高中的拜爾喜歡上校花，他鼓起勇氣，於學校舞會前邀請對方擔任舞伴，更獲對方一口答應。

舞會當日拜爾非常興奮，不但買了新衣服及剪髮，更特意租了一輛車打算接校花到學校，滿心期待與對方共舞。不過當他到了校花家門時，對方一開門便羞辱他說：「對不起！你太胖了，進不了門口。」然後即時將門關上。

拜爾的心情由天堂墮進地獄，更因而患上抑鬱，「我覺得無人會愛我，我會永遠孤獨」。直至高中畢業，他的情況亦無好轉，甚至愈來愈差，對快餐及垃圾食物猶如「上癮」，後來醫生警告他長此下去有機會患上糖尿病，令一直希望找到真心愛侶的他突然醒覺，立下決心減肥。

起初拜爾由戒食快餐入手，開始為自己煮飯，後來更首次踏入體育館運動。經過一番努力，他由346磅的肥仔，勁減132磅，變成滿身肌肉的型男，成為行走的勵志故事。而最峰迴路轉的是，當年欺凌拜爾的校花從instagram得知他的經歷後，竟主動發訊息聯絡他道歉，並提議一同晚飯。

拜爾坦言沒想過事情會這樣發展，「我不敢相信，甚至沒有回覆訊息。我會原諒她的，但我永遠不會忘記（當年的事）」。

現時成為別人眼中「男神」的拜爾希望以個人的經歷鼓勵同路人，故他開設了一間名為「改變未來」的健身訓練公司，「我經歷了很多事情，但是我的經歷成就了今天的我。我認為即使一切都似乎沒有希望，也不要放棄，如果我能做到，任何人都可以做到」。

現時26歲的澳洲男子拜爾5年前決心減肥，從癡肥胖男變身成肌肉男神。 圖／Anthony Bayer臉書 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》