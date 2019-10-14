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她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19聯合新聞網 綜合報導

澳洲一名女子從5年前到現在一共懷孕過11次，但每次都以流產或死胎告終，即使如此她...
澳洲一名女子從5年前到現在一共懷孕過11次，但每次都以流產或死胎告終，即使如此她和丈夫依然不放棄仍正準備第12次懷孕。圖擷自7NEWS
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許多不易懷孕夫妻「求子」過程都會比其他人難上好幾倍，一路上會吃盡苦頭，甚至得靠「試管嬰兒」一圓求子夢。日前澳洲就有一名女子從5年前到現在一共懷孕過11次，但每次都以流產或死胎告終，即使如此她和丈夫依然不放棄仍正準備第12次懷孕，希望有朝一日能完成為人父母的心願。

根據《7NEWS》報導，這名40歲的澳洲女子薩曼莎（Samantha Rowe）與她的丈夫里昂（Paul Lyons）在30歲時結識成為夫妻，在2014年薩曼莎第一次懷孕，由於前5個月情況都相當良好，他們就非常期待新生命的到來，沒想到卻在21週時薩曼莎忽然感到腹部劇烈疼痛，經過兩次就診醫生都說沒有大礙要她直接回家靜養，但隨著病情不斷惡化，直到她排出血塊時一切都為時已晚。

某次薩曼莎在上廁所時才意識到自己正在分娩，她表示「當時我的羊水已破裂，而且嬰兒的腳已經出來了」，等到醫護人員前來搶救時，卻仍被告知嬰兒還太小，無法在外面生存，醫生問薩曼莎是否要讓嬰兒靠在她的胸前，但她卻拒絕了，因為她很害怕看到死掉嬰兒的模樣，事後回想起來這成了她最大的遺憾。

在經過第一次的流產後，薩曼莎休養完又再度懷孕，但依然很不幸的在19週時意外流產，後來她又懷上了一對雙胞胎女孩，不料在15週時因臍帶纏繞而胎死腹中。就這樣從2016年10月到2017年12月一共4次懷孕4次流產，2018年又奇蹟似的懷上寶寶，不過幸運之神依然沒有降臨，反倒在薩曼莎懷孕21週時半夜突然分娩，嬰兒同樣胎死腹中。

報導中提到，薩曼莎難過的說「他們就只想要一個孩子，但卻屢屢讓他們失望」。即使醫生盡了最大的努力，孩子依然留不住，今年薩曼莎又再度經歷兩次心痛的流產，但這對夫妻至今仍為了成為父母而努力，之後更將嘗試第12次懷孕，甚至成立了「天使的回憶」組織，讓大眾能夠紀念他們逝去的寶寶，並提供同樣經驗的家庭協助，打破人們對於懷孕及流產汙名，希望鼓勵經歷過類似事件的家庭，讓他們知道他們並不孤單。

懷孕試管嬰兒夫妻澳洲

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