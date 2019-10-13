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颱風天玩命！日男扮「假面騎士」870萬人看傻...

2019-10-13 19:02香港01 記者謝茜嘉／報導

男子不顧颱風哈吉貝帶來的狂風暴雨，在路上做出假面騎士變身的動作。 圖擷自twit...
男子不顧颱風哈吉貝帶來的狂風暴雨，在路上做出假面騎士變身的動作。 圖擷自twitter「Matsu_Kusarine」
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日本受到被評為60年來最強颱風「哈吉貝」吹襲，颱風昨晚（12日）登陸靜岡縣伊豆半島，東京多個地區廣泛出現水浸，甚至造成停電。當地居民被逼留在家中，但一名男子卻走到街上追風，更借著狂風做出假面騎士變身的動作，隨着風向瘋狂擺動身體，期間狂風突然「助攻」，捲起樹葉、垃圾吹上天，令男子猶如懂得控制風力，霸氣十足。

日本近日一段影片爆紅，一名男子不顧颱風哈吉貝帶來的狂風暴雨，在路上做出假面騎士變身的動作，隨着狂風擺動身體，期間樹葉、垃圾吹上天，男子似乎還相當得意，完全不顧自身生命安全，影片截至目前為止已累積870萬人觀看。據了解，颱風哈吉貝肆虐日本，死傷不斷攀升，共同社報導，已知25人死亡。

片段上載到Twitter後，隨即引來大批網友留言討論，有人大讚該名男子太瘋癲「很厲害」、「颱風男神現身了」、「你一定是假面騎士真身，我肯定」。但亦有人認為男子在「玩命」，指在颱風吹襲時身處街上很危險，容易被雜物擊中受傷，勸他趁還沒受傷，「沒事就早點回家」。

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文章授權轉載自《香港01》

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