116公斤胖妹「坐爆椅子」被全家嘲笑 怒減67公斤成功翻身

2019-10-12 21:10 香港01 記者抹茶仔／報導



日本節目近日分享了一個肥妹由116公斤激減至49公斤的勵志故事。圖翻攝自香港01 分享 facebook

減肥，從來不是易事。要成功就必須持之以恆，才不會半途而廢，導致體重反彈。要維持心中那團火，朋友或家人的激將法說不定最有效。有日本節目近日便分享了一個肥妹由116 公斤激減至49公斤的勵志故事，而主人翁之所以能持之以恆減肥，原來全是因為全家人也嘲笑她。

日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》近日分享一個超勵志的減肥故事，講述一名叫廣瀨綾香的18歲少女，由重達116kg的胖妹蛻變成纖瘦的美少女，瘦身後完全不同樣。

可愛少女成魔之路

綾香小時候非常可愛，體重亦十分正常。但自從父母離婚後，綾香經常在阿公阿嬤家中吃飯，結果惡夢便開始了。

大家都知道，天下間的阿公阿嬤都擔心孫子吃不飽，往往會狂塞美食給孫子，綾香也因此慢慢變成大胃王，體重直線上升，小六時重達90kg（約200磅）...

肥到被全家嘲笑

到某天，綾香到爺爺家玩時，不小心坐爆椅子。平時超寵愛她的爺爺及爸爸回嗆她要減肥，找媽媽訴苦亦再度中槍，令她憤而下決心減肥。

托家人激將法的福，綾香由116kg激減至49kg，一共減了67kg！由肥妹變成美少女，究竟她是如何做到呢？後來她早上固定吃乳酪，午飯則吃一條起司條，再喝一杯零卡路里的蘇打水飽肚，到了晚上堅持步行4小時，每天都沒停過。結果綾香由116kg減到49kg，足足減了超過一個自己... 看到綾香現時甜美自信的笑容，相信她家人也很安慰呢！

116kg的胖妹蛻變成纖瘦的美少女，瘦身後完全不同樣。圖翻攝自香港01 分享 facebook 綾香之所以能持之以恆減肥，全是因為全家人的激將法。圖翻攝自香港01 分享 facebook

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