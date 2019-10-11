台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

2019-10-11 15:08 聯合新聞網 綜合報導



一名台籍女遊客赴菲律賓長灘島旅遊時，因為穿著的比基尼太過暴露，遭當地警方開罰。圖截自Facebook 分享 facebook

到海邊遊玩時，不少女性會穿上比基尼，展現自己的好身材。然而，近日一名20多歲的台灣女性赴菲律賓長灘島遊玩時，因為身上穿的比基尼太過暴露，在當地掀起討論，最後還被菲律賓警方罰款2500披索（約新台幣1490元）。

根據《Inquirer》的報導，前天（9日），一名台籍女遊客和同行的男友前往長灘島著名的白色沙灘旅遊時，身穿一套白色兩件式比基尼，但比基尼的布料呈細線狀，幾乎遮不住她的重要部位。隔天，這名女遊客又換上同款式的紅色比基尼外出遊玩，相當引人注目。

台籍女遊客穿著性感比基尼的照片被其他遊客拍下並po上網，引起當地居民熱烈討論。一部分人認為她的穿著並無不妥，另一派的網友則覺得這套比基尼看上去不雅觀。

她的照片被po上網後，驚動菲律賓當地警察，馬來鎮（Malay）警察局循線找到女遊客和男友居住的飯店，並於10日下午將他們帶到警局接受調查。警察局長貝隆（Maj. Jess Baylon）表示，該名女遊客認為自己的穿著沒什麼不對，主張這是一種自我展現的方式，而且她覺得相當舒適，在台灣時也都這麼穿。

然而，貝隆認為她「根本只穿了一條繩子」，因此決定開罰。但菲律賓當地並沒有禁止穿著暴露泳衣的相關法條，最後警方只能以拍攝及展示不雅照片的罪名，向女子開罰2500菲律賓披索。貝隆表示，女遊客和男友預計11日回國，但離開前他們必須繳納罰鍰才能出境。