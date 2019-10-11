她花700元買二手沙發 意外賺到700萬罕見名錶

2019-10-11 10:52 聯合新聞網 綜合報導



一位加拿大婦人購買二手沙發，卻意外在縫隙中發現罕見勞力士手錶。 。圖擷自 Vulcan watchstraps 分享 facebook

有些民眾在添購傢俱時會選擇購買二手貨，雖然不是全新的，但卻有機會意外挖到寶物。一位加拿大婦女在二手商店花了25美元（約新台幣764元）購買了一套沙發，但卻在沙發的縫隙中意外發現一隻勞力士手錶，經專家鑑定後，發現這隻勞力士手錶相當罕見，且女子最終也以25萬美元（約新台幣764萬元）售出。

根據「Robb Report」爆導指出，美國最大的手錶轉售網站「Bob's Watches」創辦人保羅（Paul Altieri）日前分享了一個自己從業以來最驚訝的故事，幾個月前一位加拿大婦女突然打電話給他，告訴他自己在坐沙發時，無意間手機滑入沙發縫隙，伸手進去卻意外發現一隻勞力士手錶，且看起來很罕見，隨後保羅派出一位專家前往檢定，發現這隻勞力士是Daytona 6241「Paul Newman」。

這款錶在市面上相當稀少，勞力士在1969年販賣該手錶，且只出產2000到3000隻手錶，雖然在當年因錶面太過異國情調而不受歡迎，售價並不高昂，但到了1980年卻開始流行，因此價格隨之飆漲，其中在2017年拍賣會上，知名演員保羅紐曼（Paul Newman）本人戴過的勞力士就以1780萬美元（約新台幣5.4億元）的價格成交。

而婦人所發現的這隻勞力士也在經拍賣後，認證價值25萬美元（約新台幣764萬元），雖然她途中曾試圖找尋手錶的主人，但因時隔過久而沒有線索，因此婦人最後則選擇將手錶出售。