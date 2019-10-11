前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25 香港01 李福源



求愛男俯身親吻新娘子，不少圍觀民眾大叫「親她」。（Youtube影片截圖） 分享 facebook

哥倫比亞麥德林市（Medellin）近日有一名男子突然攔下一輛禮車，不斷哀求車上身穿婚紗的前女友不要結婚，甚至捧著新娘子的俏臉作「最後一吻」，經過一番擾攘，前女友決斷地作出了最終選擇！

網上片段中，戴著藍色頭盔的求愛男攔住花車，盡最後努力勸前女友不要結婚，更不惜在眾目睽睽的情況下跪地；此時新娘子情緒顯得相當激動，更一度摀住嘴巴，頭盔男俯身親吻她，旁邊還傳來圍觀民眾不斷的加油聲：「不要結婚」、「親她！親她！」

然而新娘最終決定「回頭也不要你」，把前男友一把推開。當地傳媒報道，新娘事後坐著禮車離開現場，傷心失望的頭盔男則騎上機車孤獨地離去。

片段惹起網民熱議，很多人認為事件的結局令人遺憾，紛留言稱「真可悲！我為他感到難過，生活並不一定按照我們希望的方式來進行」、「這是令人感到多麼絕望」、「這讓我想起電影《畢業生》（The Graduate）其中的一幕，德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）在戲中同樣懇求穿婚紗的女友不要結婚，但似乎只有在電影中才能擁有快樂結局！」不過也有人認為頭盔男不值得可憐，因為「當二人在一起時，他明明有機會，但自己錯過了」。

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文章授權轉載自《香港01》