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諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

網購孔雀結婚蛋糕成品超崩潰 新娘怒：火雞生病了？

2019-10-10 18:39香港01 記者朱利安／報導

新娘向店家提供的參考圖（圖左），她指雙方早有共識，對方會製作一款類似的蛋糕，但店...
新娘向店家提供的參考圖（圖左），她指雙方早有共識，對方會製作一款類似的蛋糕，但店家最終的製成品（圖右）卻令新娘大失所望。圖／取自Annette Davis Hill的臉書
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網購不時發生「實物與照片不符」的悲劇，若是在婚禮這重大日子遇上網購悲劇，對新人而言肯定畢生難忘。美國喬治亞州一名新娘早前以約300美元（約新台幣9200元），向一家烘培店訂購一款孔雀造型的結婚蛋糕，並要求店家參考她從網上看到的成品照，婚禮前一晚烘焙師送來蛋糕，蛋糕上的孔雀竟變成「畸形火雞」，烘焙師離開不久後孔雀頭更掉下來，逼使新娘在婚禮當天早上跑到超市買蛋糕頂替，異常狼狽。

52歲的戴維斯（Rena Davis）在婚禮一個月前訂購蛋糕，她做足準備功夫，在網上搜尋心目中的結婚蛋糕圖片，以便烘焙師參考製作。她表示，依照她提供的參考圖，孔雀造型細緻，孔雀毛會沿着蛋糕延伸至多個朱古力杯子蛋糕，但她與烘焙師對蛋糕造型早有共識，對方會製作一款類似的蛋糕，但蛋糕上會有兩隻孔雀。

戴維斯稱，過程中店家從未聯絡她表示有製作困難，反而一直說「正按照計劃進行」。直至婚禮前一晚，烘焙師拿着蛋糕到其家中，在他們面前組裝結婚蛋糕，眾人看見成品大嚇一跳，戴維斯心想「這是真的？你是認真嗎？」。她形容原來的孔雀變成「長了麻瘋的畸形火雞」。她又說，蛋糕不但不符原先要求，「孔雀」的頭更在烘焙師離開不久後便掉下來，她才發現對方沒有用較堅固的糖衣組合蛋糕，而只是用牛油糖霜。

戴維斯其後要求烘焙師全數退款，她指對方先嘗試用米通「挽救」蛋糕，但不成功，同時拒絕退款，表示該蛋糕是她和母親花了50個小時製作而成，所以要付母親工資。戴維斯和家人最終將事件分享至facebook，引來極大關注，貼文被瘋傳，醜事傳千里後店家也願意退款。為了不讓婚禮留遺憾，戴維斯在婚禮當天早上，匆忙趕到超市買了兩個蛋糕代替。原先那個走樣蛋糕被丟到一旁，放了兩三天後便被丟掉，戴維斯說：「蛋糕丟到地上時像磚頭般硬，蛋糕那麼硬，根本沒有人可以吃得下」。

新娘向店家提供的參考圖（圖左），她指雙方早有共識，對方會製作一款類似的蛋糕，但店...
新娘向店家提供的參考圖（圖左），她指雙方早有共識，對方會製作一款類似的蛋糕，但店家最終的製成品（圖右）卻令新娘大失所望。圖／取自Annette Davis Hill的臉書
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文章授權轉載自《香港01》

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