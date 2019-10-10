日政府免費送「美少女戰士保險套」 網友笑翻：代替月亮懲罰誰？

2019-10-10 10:14 香港01 記者謝茜嘉／報導



日本岡本株式會社（Okamoto）在保險套設計上可說是非常前衛，繼早前配合2020年奧運而設計出吸引外國人的「浮世繪保險套」，今次厚生勞動省與岡本合作，適逢美少女戰士25周年，決定推出「美少女戰士保險套」，更會免費於街頭派發。消息引來不少網友關注，更笑言使用前是否要大叫美少女戰士的名句：「代替月亮『懲罰』你！」

日本厚生勞動省為了預防性病，發放美少女戰士保險套。 圖擷自 日本厚生勞動省 分享 facebook

最近日本厚生勞動省為了推廣預防性病活動，於是與岡本保險套合作設計「美少女戰士保險套」，並於上周六（5日）率先在福岡市免費派發第一輪，之後會於下周一（14日）在廣島市舉行派發活動。

不少網友得知消息亦表示大吃一驚，未想過美少女戰士竟可與性愛用品扯上關係，他們更紛紛猜測保險套的外貌，有指應出現美少女戰士的圖案，更笑言會是粉紅色，有不少粉絲大讚設計可愛，很難用得上，收藏會較為適合。

部份網友更想起美少女戰士的名句：「代替月亮『懲罰』你！」他們笑指可能使用前要大叫此句才有避孕功能。有網友更表示不感到意外，因為美少女戰士原來曾與當地一女性衛生棉品牌聯名推出特別版，引來不少粉絲爭先搶購，「下次又輪到甚麼東西」、「也太驚人了吧」、「作為男生表示很尷尬」。

日本厚生勞動省為了預防性病，發放美少女戰士保險套。 圖擷自 日本厚生勞動省 分享 facebook

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