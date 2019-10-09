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女星松岡笑南自拍照瞳孔倒映街景 瘋狂男粉絲掌握住處襲擊

2019-10-09 20:12聯合新聞網 綜合報導

日本偶像團體「天使突拔Niyomi」現年21歲的成員松岡笑南驚傳被瘋狂粉絲襲擊。...
日本偶像團體「天使突拔Niyomi」現年21歲的成員松岡笑南驚傳被瘋狂粉絲襲擊。圖擷自松岡笑南推特
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近日發生一起日本女偶像在回家途中被襲擊以及性騷擾事件，被害人為日本偶像團體「天使突拔Niyomi」現年21歲的成員松岡笑南。她常在社群媒體上PO出自己的照片與粉絲分享，不料卻被盯上，嫌犯被逮捕後透露，透過偶像自拍照，瞳孔映照出所在地景像，進而掌握住處後進行騷擾。

綜合日媒報導，松岡笑南上個月深夜返家時，被人從後面用毛巾摀住嘴巴後撂倒，並且對她上下其手，讓她的臉部以及身體都在掙扎的過程中受傷，但慶幸嫌犯沒有性侵得逞。

警方調查後發現嫌犯為松岡笑南的瘋狂粉絲，這名26歲男子透過她自拍中瞳孔倒映的景像，接著用Google Map街景功能查出符合景色，推敲出松岡笑南住處位置，再從她瞳孔反射出窗戶及太陽照射角度，來確認她住在幾樓，最後從車站一路尾隨，到住家附近再襲擊。

松岡笑南目前暫無大礙，但受到嚴重的驚嚇，公司先暫停她所有演藝工作，讓她在家休養。事後她也在推特發表聲明，向粉絲以及社會大眾道歉，對於這樣的事被大眾知曉而感到遺憾，不過她會堅持夢想到最後一刻，更表示「從沒想過，也不會退出演藝圈」。

對於這次偶像被襲擊事件，專精刑事政策也相當了解社群網站風險的東京首都大學（Tokyo Metropolitan University）教授星周一郎表示，智慧型手機的相機畫質已變得非常精細，也增加「數位跟蹤狂」的風險，所以民眾在上傳照片到社群網站時，應避免那些可能讓人獲知所在位置的照片。

松岡笑南（左3）為日本偶像團體「天使突拔Niyomi」成員。圖擷自松岡笑南推特
松岡笑南（左3）為日本偶像團體「天使突拔Niyomi」成員。圖擷自松岡笑南推特
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松岡笑南在事後發表聲明，不會放棄夢想也不會退出演藝圈。圖擷自松岡笑南推特
松岡笑南在事後發表聲明，不會放棄夢想也不會退出演藝圈。圖擷自松岡笑南推特
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目前松岡笑南暫停所有演藝工作。圖擷自松岡笑南推特
目前松岡笑南暫停所有演藝工作。圖擷自松岡笑南推特
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