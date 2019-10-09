護理人員尋寶當興趣 意外發現價值41萬青銅時代金手鐲

2019-10-09 15:54 聯合新聞網 綜合報導



比利到一處田野尋寶，竟意外發現價值超過41萬的金手鐲。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

英國坎布里亞郡（Cumbria）一名護理人員比利（Billy Vaughan），平時的興趣是拿著一台金屬探測器「尋寶」。日前他在一處偏僻田野中，找到一枚金色手鐲，經過鑑定這枚22K金手鐲應是距今4000年前青銅時代的飾品，重達11盎司價值超過11000英鎊（約新台幣41萬4千元）。

英國《每日郵報》7日報導，今年54歲的比利工作之餘會四處尋寶，這次他在坎布里亞郡懷特黑文（Withehaven）的田野中發現一個閃閃發光的手鐲。因為僅在地底下不到13公分的地方就發現，他當時以為這是別人遺落的攀岩設備，直到拍照給朋友才知道該物品的真面目。

朋友看到手鐲後很興奮，要比利趕緊把東西帶去給珠寶商鑑定。經過確認這是一枚重達11盎司的22K金手鐲，光是這樣就價值11000英鎊（約新台幣41萬4千元），若加上手鐲具4000年以上歷史，實際價格可能會高上許多。

比利目前已通知當地的博物館，按照英國的《寶藏法》規定，任何人發現可能的寶物都要通知當地的鑑定官，若宣布該物為寶物時，發現者就必須按規定價格出售給博物館。因此待比利的金手鐲確定價格後，未來就將給大英博物館做展示。