親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

醉男搭Uber醒來離家160公里陌生小鎮 車資破一萬五

2019-10-09 11:07香港01 記者盧勁揚／報導

費基爾（Joseph Fergie）飲醉後乘Uber回家，起來才知道自己去了一個...
費基爾（Joseph Fergie）飲醉後乘Uber回家，起來才知道自己去了一個很遠的地方。圖擷自twitter MichaelFerns8
分享

喝醉酒很易做錯事！英國一名男子近日於夜總會狂歡後，乘坐Uber歸家。不過一覺醒來後，他卻發現自己仍然在車上，原本只是15分鐘的車程竟然開了到超過160公里外的地方，而且車費接近400英鎊（約新台幣15069元），令男子覺得十分詫異。

蘇格蘭一名20歲男子費基爾（Joseph Fergie）於上周五（6日）在愛丁堡的夜總會AKIT Nightclub玩樂，當他飲到醉昏昏後，便決定乘坐Uber回到位於利斯（Leith）的家，兩地距離只有數公里，車程約為十數分鐘。半醉半醒的費基爾在手機成功找來一部車並上車之後，就在車上睡着。

司機抵達目的地之後就將費基爾叫醒，不過當時已經是早上8時30分。他之後接受訪問時說「我起身的時候仍然覺得醉，而且我看到像是在郊外的地方，還有羊群在吃草，我以為他將我帶到了馬瑟爾堡（Musselburgh）」。根據Google地圖，馬瑟爾堡距離愛丁堡市中心約10公里。

不過很快費基爾就發現自己在距離自己家超過160公里，愛丁堡以北的鄧弗里斯和加羅韋（Dumfries and Galloway）的小鎮柯庫布里（Kirkcudbright），而且需要支付395.85英鎊（約新台幣15007元）的車資。他即時透過Snapchat與朋友分享自己的位置，而他的朋友就開始笑他遇上了生命中最奇怪的一天，「我告訴朋友我的情況之後，他們就開始爆笑，他們不相信這件事竟然發生了」。

費基爾之後開始尋找交通工具回家，但同時又出現手機電力不足的困境。轉過幾次車及巴士之後，他終於在下午3時半回到家，當時夜總會已經關門超過12小時。

可是費基爾經過今次之後仍然「未知驚」，說下一個周末仍然會外出狂歡，「我仍然在嘗試了解當時發生了什麼事，而我正在向Uber溝通，看看他們會不會有任何方法幫助我。他又說「今次之前我完全沒有聽過柯庫布里這個地方，不過現在我相信我絕對不會忘記」。

延伸閱讀：

俄抽安格斯牛組織培植人造肉　一公斤料售百元　網民：平過內地豬

【趣一趣】老公漏帶手機　老婆見自己暱稱秒嬲咗：想提早過清明？

文章授權轉載自《香港01》

Uber英國蘇格蘭
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

2019日本「最可愛女高中生10強」出爐！網劣評如潮：少子化影響真大

2019-10-08 21:01

日女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

2019-10-08 19:32

慘忍殺害20女子挖心餵狗 殺人魔夫婦重判654年

2019-10-08 17:11

誤判嬰兒為死胎 無良醫懶改死亡證明送殮房致凍死

2019-10-07 19:59

山區尋「佛教外星人」 泰國UFO迷堅信冥想能對話

2019-10-07 16:09

《小丑》每殺一人就拍手 電影院內男被警方請離

2019-10-07 15:49

世界首見 俄羅斯發現「鑽中鑽」

2019-10-07 12:43

企業Po求職者「比基尼照」狠酸 網友看了全罵翻

2019-10-07 11:25

紅極一時的「喪屍版」裘莉遭逮 被控褻瀆、煽動暴力罪

2019-10-07 08:10
看更多

熱門文章

影／無人機空拍揭新疆大批移囚 美擴大制裁陸企

2019-10-08 17:00

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

中美貿易談判樂觀情緒不再 美股大幅下跌

2019-10-09 05:00

參與新疆鎮壓中國官員 美將實施簽證限制

2019-10-09 05:07

諾貝爾物理獎／發現系外行星 學者：證明地球不孤單

2019-10-08 20:33

影／瑞典王室瘦身！除名5位孫子女 免花納稅錢供養

2019-10-08 13:19

諾貝爾物理獎揭曉 三得主讓宇宙、天文學徹底改觀

2019-10-08 23:04

殖民戰爭中撿到的小女孩 葡萄牙士兵把她帶大後成名廚

2019-10-09 08:09

日女性分享照片 犯嫌利用瞳孔映照景象掌握住處

2019-10-08 19:32

2019日本「最可愛女高中生10強」出爐！網劣評如潮：少子化影響真大

2019-10-08 21:01

麻州夫妻和3小孩 全家5人命喪槍下 9歲雙胞胎上周才生日

2019-10-08 22:46

美中貿易談判樂觀情緒消退 美股早盤大跌300點

2019-10-08 22:12

慘忍殺害20女子挖心餵狗 殺人魔夫婦重判654年

2019-10-08 17:11

NBA挺港推文風波 紐時：美企對中國沉默是金

2019-10-08 18:04

英相強生脫歐三不 圖斯克怒「你到底想怎樣？」

2019-10-08 22:09

英國脫歐協議破局 英鎊嚇趴

2019-10-08 23:53

艾倫與小布希同框引戰 CNN藉題批評川普

2019-10-09 07:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top