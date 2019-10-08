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2019日本「最可愛女高中生10強」出爐！網劣評如潮：少子化影響真大

2019-10-08 21:01香港01 記者抹茶仔／報導

10強。（モデルプレス）
10強。（モデルプレス）
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每年一度的「日本最可愛女高中生」比賽已來到第5屆，經過一輪網上投票及評分，近日終於從準決賽的100名參賽者中，篩選出最後10強！

「最可愛女高中生2019」最後10強

晉級決賽的參賽者由日本全國6個地區，即「北海道‧東北」、「關東」、「中部」、「關西」、「中國‧四國」、「九州‧沖繩」各選出1人；最多人讚好的參賽者；全國再選出2人，再加上「最可愛女高中一年級生2019」冠軍，合共10人。

最可愛女高中1年級生2019冠軍 - ゆうゆう（モデルプレス）
最可愛女高中1年級生2019冠軍 - ゆうゆう（モデルプレス）
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「最可愛女高中一年級生2019」冠軍

值得一提的是，來自愛知縣的ゆうゆう是本年度「最可愛女高中一年級生」冠軍。

雖然當時的參賽照片顯得她長相十分平凡，但決賽當日現真身時竟比照片可愛不少，成功以黑馬姿態奪冠。

大會亦於10月22日的敗者復活戰中再選出2人，連同已晉級的10人，屆時將會有12人參與決賽，並於12月15日公布冠軍。

不過，日本2ch論壇的網民反應亦一如以往地劣評，表示「完全不可愛」、「很普通」、「少子化影響真大...」。

去年冠軍 あれん。（モデルプレス）
去年冠軍 あれん。（モデルプレス）
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文章授權轉載自《香港01》

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