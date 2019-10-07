誤判嬰兒為死胎 無良醫懶改死亡證明送殮房致凍死

2019-10-07 19:59 香港01 記者安祖娜／報導



哈薩克一名婦產科醫生誤判一名初生嬰兒為死胎，事後即使得知嬰兒有生命迹象，仍下令將其送往停屍間致活活於冰櫃凍死。照片為示意圖。 圖／ingimage 分享 facebook 醫生的職責本應是盡力拯救傷病者，但哈薩克日前卻發生一宗冷血殺嬰案，兇手更是每日迎接新生命的婦產科醫生。當地一名孕婦日前分娩後，醫生誤以為生下的是死胎，遂發出死亡證明，後來有助產士發現嬰兒的小腿還在動，但醫生只因為不願更改死亡證明而下令將嬰兒送進停屍間，令小生命最終活活凍死。

據外媒報道，哈薩克阿特勞（Atyrau）一名婦產科醫生桑巴耶夫（Kuanysh Nysanbaev）日前為一名孕婦接生，嬰兒出生後看似沒有生命迹象，他遂判定嬰兒為死胎，相關資料其後記錄於醫院電腦。

不過後來有助產士發現嬰兒的腿部還在動，但桑巴耶夫及另一醫生卻無動於衷，不但沒有為嬰兒急救，更下令要依已發出的文件行事，將嬰兒直接送往停屍間，令小生命活活於冰櫃凍死。

當地警方事後指，桑巴耶夫及另一醫生只因為不願意更改已輸入電腦的死亡證明，便「放任嬰兒於冰櫃內致死」，而揭發殺嬰案是因為桑巴耶夫懷疑與同一醫院的另一醫生收受賄賂，警員竊聽其電話時發現他曾談及事件。

警方續指，經調查後除發現桑巴耶夫涉及殺嬰及受賄案外，更懷疑他涉嫌賄賂官員，以企圖掩飾醫療失誤及非法騙取假期等罪行。目前桑巴耶夫及另一涉案醫生已被拘留並遭以謀殺罪起訴，或面臨最高20年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》