親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

企業Po求職者「比基尼照」狠酸 網友看了全罵翻

2019-10-07 11:25聯合新聞網 綜合報導

求職者看到自己的比基尼照，出現在應徵公司官方網站感到震驚。圖擷自twitte...
求職者看到自己的比基尼照，出現在應徵公司官方網站感到震驚。圖擷自twitter
分享

美國24歲的求職者艾蜜莉（Emily Clow）日前應徵行銷專員職位，近日她發現自己的比基尼照出現在該公司官網上，照片旁註明「不要把社群帳號分享給潛在雇主看」，暗諷艾蜜莉只是比基尼模特兒，並非公司要找的專業人才，艾蜜莉看完勃然大怒，認為該公司不尊重求職者，而公司的做法也遭網友圍剿。

根據《BBC》報導，在美國德州有間創辦人為女性的公司，公司鼓勵女性進入職場工作，而24歲的艾蜜莉見公司理念及職缺符合自己想要的工作便去應徵，幾天後她發現自己的比基尼照，出現在公司的官方IG上，並告誡其他求職者「我們尋找的是專業的行銷人員，不是比基尼模特兒，在私底下隨便的行為，對找工作沒有任何幫助」。

艾蜜莉看完不敢置信，該公司任意取用她個人IG的比基尼照，她表示「老實說我很驚訝，我不確定該如何反應」，她主動聯繫公司並表示「我很感謝您（公司）的建議」，沒想到公司回覆「不客氣，請記住你在社群媒體上發布的訊息都是公開的，未來潛在雇主都可能看到它，祝你好運」。

收到二次告誡的艾蜜莉決定將此事分享在《Twitter》上，網友看完故事有人認為「艾蜜莉沒有錯，這是她所處環境的合適服裝」；也有人認為「雇主通常會查看求職者的社交媒體資料，以確定職位的適合性」。

確定的是，該公司的行為引發網友譴責，公司創辦人表示「由於眾多死亡威脅和成千上萬的騷擾信息，我們已經關閉了我們的社交帳戶和網站」，並解釋「艾蜜莉沒有因為她的社交媒體被取消資格」，希望能平息網友怒氣。

求職比基尼
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

紅極一時的「喪屍版」裘莉遭逮 被控褻瀆、煽動暴力罪

2019-10-07 08:10

30年前捐精竟成17名孩子父親 前醫學生怒求償500萬

2019-10-04 16:12

她開車50年沒違規過 首吞罰單只因手機放這

2019-10-04 15:36

39萬買倫敦市區小木屋 點進照片卻傻眼「什麼鬼地方」

2019-10-04 15:12

英國退休小鎮高齡化 假牙尿墊阻塞63公尺下水道

2019-10-04 14:40

影／這款機器裝幫助癱瘓者 「用想的」就能行走

2019-10-04 12:40

女子新髮型變限制級畫面 笑翻網友

2019-10-04 12:36

熱門文章

紅極一時的「喪屍版」裘莉遭逮 被控褻瀆、煽動暴力罪

2019-10-07 08:10

詭異！美國女警誤殺黑人案 關鍵證人竟身中多槍死亡

2019-10-06 14:41

高所得千禧世代擔心退休金存不夠 可能工作一輩子

2019-10-06 21:09

美分析師：美對台軍售可能因美中達成貿易協議而暫停

2019-10-06 13:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-07 06:49

英相強森挑戰女王 寧被炒魷魚也不請辭

2019-10-06 17:01

美堪薩斯州酒吧遭掃射 9人中槍至少4死

2019-10-06 18:31

美經濟數據加深成長失速憂慮　但專家指此事更應該擔心

2019-10-06 23:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top