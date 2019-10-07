企業Po求職者「比基尼照」狠酸 網友看了全罵翻

2019-10-07 11:25 聯合新聞網 綜合報導



求職者看到自己的比基尼照，出現在應徵公司官方網站感到震驚。圖擷自 twitter 分享 facebook

美國24歲的求職者艾蜜莉（Emily Clow）日前應徵行銷專員職位，近日她發現自己的比基尼照出現在該公司官網上，照片旁註明「不要把社群帳號分享給潛在雇主看」，暗諷艾蜜莉只是比基尼模特兒，並非公司要找的專業人才，艾蜜莉看完勃然大怒，認為該公司不尊重求職者，而公司的做法也遭網友圍剿。

根據《BBC》報導，在美國德州有間創辦人為女性的公司，公司鼓勵女性進入職場工作，而24歲的艾蜜莉見公司理念及職缺符合自己想要的工作便去應徵，幾天後她發現自己的比基尼照，出現在公司的官方IG上，並告誡其他求職者「我們尋找的是專業的行銷人員，不是比基尼模特兒，在私底下隨便的行為，對找工作沒有任何幫助」。

艾蜜莉看完不敢置信，該公司任意取用她個人IG的比基尼照，她表示「老實說我很驚訝，我不確定該如何反應」，她主動聯繫公司並表示「我很感謝您（公司）的建議」，沒想到公司回覆「不客氣，請記住你在社群媒體上發布的訊息都是公開的，未來潛在雇主都可能看到它，祝你好運」。

收到二次告誡的艾蜜莉決定將此事分享在《Twitter》上，網友看完故事有人認為「艾蜜莉沒有錯，這是她所處環境的合適服裝」；也有人認為「雇主通常會查看求職者的社交媒體資料，以確定職位的適合性」。

確定的是，該公司的行為引發網友譴責，公司創辦人表示「由於眾多死亡威脅和成千上萬的騷擾信息，我們已經關閉了我們的社交帳戶和網站」，並解釋「艾蜜莉沒有因為她的社交媒體被取消資格」，希望能平息網友怒氣。