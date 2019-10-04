30年前捐精竟成17名孩子父親 前醫學生怒求償500萬

2019-10-04 16:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



前醫學院學生捐精遭濫用 成為至少17個孩子的父親 提告求償 電視台節圖畫面 分享 facebook 俄勒岡州一名醫生1989年還在醫學院就讀時，向一家不孕症診所捐精，希望協助不孕夫婦和促進有關研究。診所聲明他的精子只會用以在外州孕育五個孩子，可是他後來發現自己成為至少17個孩子的父親，其中有些住在俄勒岡州。

「今日美國報」說，克利瑞醫生(Bryce Cleary)2日控告俄勒岡健康與科學大學(OHSU)，指稱診所違反協議，使他和家人焦慮不安，而且他究竟有多少孩子無從得知。他要求賠償500萬元以上。

克利瑞召開記者會說，他在OHSU醫學院唸一年級時，與其他男生應徵為不孕症診所捐精。診所保證他的精子頂多用於孕育五個孩子，而且只用於為美國東岸婦女授精。

30年後，克利瑞最近卻獲悉他捐出的精子孕育了不少於17個孩子，而且所有程序都是在俄勒岡和美國西北部進行，使他感到震驚。

克利瑞本身與妻子生育了三個子女，還領養一個女兒。他說，他捐精時曾註明條款，防止他生養的孩子與捐精生出的孩子接觸。

但是，告訴中說，他捐精孕育的至少兩個孩子與他生養的孩子居然上同一所學校。

其中一個孩子在記者會中說，她經由Ancestry.com族譜網站和OHSU提供的捐精者素描，斷定克利瑞是她的生父。

現年25歲的愛莉森‧艾利(Allysen Allee)說：「我自己第三個孩子即將出生，而我的孩子可能有幾十個同年齡又住在同一個地區的表親，令人感到不安。」

艾利說，她從小就是獨生女，因此利用族譜網站搜尋同胞手足，沒想過與生父搭上關係。她與她碰到的至少一個手足現在關係親密，也很同情克利瑞的處境。

克利瑞說，另一個用他的精子孕育的孩子透過Ancestry.com跟他連絡，他才發現情況不妙。他指責醫院「欺騙和肆無忌憚」，造成無法補救的傷害，而且即使他根本不知情，還是覺得自己脫不了責任。