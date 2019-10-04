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39萬買倫敦市區小木屋 點進照片卻傻眼「什麼鬼地方」

2019-10-04 15:12聯合新聞網 綜合報導

英國售房網站「Zoopla」上出現一間售價1萬英鎊的獨立房屋，但點進一看卻發現是...
英國售房網站「Zoopla」上出現一間售價1萬英鎊的獨立房屋，但點進一看卻發現是破舊車庫。圖擷自The Sun
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全球房價皆處於上漲的狀態，若是發現比平均房價還低的房子，許多人都應該想要直接入手。日前在英國售房網站上出現了一間價格便宜的房屋，這間房屋位於倫敦的凱特福德，售價只要1萬英鎊（約38萬新台幣），但點進網站照片一看，發現這只是一間沒有衛浴、電力的破舊車庫。

根據英國《太陽報》報導，這間房子被刊登在英國售房網站「Zoopla」上，並標榜倫敦市區內的獨立式房屋，且售價只要1萬英鎊，根據Zoopla網站上統計，倫敦的平均房價為63萬英鎊（約2400萬新台幣），因此許多人以為可以撿到便宜想要搶購，但點進網站後卻發現這間房屋只是一間破舊的車庫，並沒有衛浴、廚房，更沒有電力。

對此許多網友看到後則回應「這顯然不是一棟房子了，任何人都不應該上當，但我近期聽到有蠻多人住在車庫裡」、「不小心放上廣告？哈哈哈哈」、「這很便宜了，倫敦的一個掃具間曾以10萬英鎊的價格出售」、「房價瘋狂了」、「什麼鬼地方」。

賣家受訪時表示他是誤刊了房屋廣告，他認為這個車庫還是可以發展成理想的地方，以位置而言它距離卡特福德和卡特福德橋火車站僅幾步之遙，只是要取得房屋的權限和書面文件可能需要耗費一些時間，但若是真的想建成一棟房子的話，還是有可能的。

倫敦房價
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