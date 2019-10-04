英國退休小鎮高齡化 假牙尿墊阻塞63公尺下水道

2019-10-04 14:40 聯合新聞網 綜合報導



英國德文郡的錫德茅斯小鎮下水道中堆積了許多髒污，其中有許多廢棄的假牙和尿墊。圖擷自 daily news 分享 facebook

高齡化是全世界面臨的重要議題之一，英國德文郡上的錫德茅斯小鎮居住著許多退休的中高齡人士，而該小鎮裡長209英尺（約63公尺）的下水道從2018年底就被發現嚴重堵塞，而專家近期化驗堵塞物質，發現包含了廢棄的尿墊和假牙，而這些物質可能反應了退休社區的高齡化人口。

根據英國《每日郵報》報導，錫德茅斯小鎮的下水道到目前為止已耗費快2年的時間清淤，2018年底請來了36輛卡車清除下水道中凝固的髒污，西南水務公司的安德魯（Andrew Roantree）表示「儘管我們每年要處理約8,500個堵塞的下水道，但這是迄今為止我們清理過最大規模的下水道」

艾希特大學的科學家近期分析了4個22磅重（約9.9公斤）的下水道髒污，發現裡面有許多的廢棄假牙和尿墊，而下水道內這些物質的長度比比薩斜塔還長，另外科學家也發現髒污主要是由被油脂覆蓋的衛生紙巾和家庭用品所組成，但這些物品不應該被丟入馬桶沖下，而是丟進垃圾桶中。

合成生物學專家約翰（John Love）教授表示雖然他們擔心下水道的髒污可能富含有害物質和塑料微粒，但目前還沒有發現這些可能的危險物質。目前科學家已將這些髒污整理放入消化器中，讓機器分解並在過程中發電，製造新的能源。