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14歲少女騎馬吸入霉菌孢子 罕見真菌感染咳血而死

2019-10-04 10:25聯合新聞網 綜合報導

潔德（Jade Owens）平時喜好騎馬，她的母親懷疑她是在騎馬時吸入黴菌而感染...
潔德（Jade Owens）平時喜好騎馬，她的母親懷疑她是在騎馬時吸入黴菌而感染。圖擷自daily news
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英國一位14歲少女平時喜好到戶外騎馬，日前她與家人外出時，卻出現頭痛類流感的症狀，送醫後醫生以為是肺炎感染，所以只開了抗生素給她，但隔日少女出現呼吸急促的現象，送醫後才檢查出少女患有一型糖尿病且已經感染黴菌，而少女也在幾天後咳血身亡。

根據英國《每日郵報》報導，這位少女名叫潔德（Jade Owens），她與家人從事戶外活動時，突然出現類流感的症狀，送醫後醫生擔心她感染肺炎，因此只開了抗生素給她，但隔入她卻出現呼吸急促和皮膚出現白斑的症狀，潔德母親路易絲（Louise）見狀後立刻將女兒帶到醫院急救，而檢查後發現潔德患有嚴重的糖尿病酮症酸中毒（DKA），血液出現酸化的現象。

路易絲表示「我們不知道她患有糖尿病。家庭裡沒有其他人罹患這個疾病，因此我們不知道要怎麼尋求幫助」，潔德經過整夜住院後被轉至曼徹斯特兒童醫院，雖然中途一度好轉，但在住院20天後她卻突然出現咳血狀況，並在咳血20分鐘後身亡。

醫院事後確認潔德的死因是白黴菌病，而這種真菌感染非常罕見，每100萬人平均只發現1.7個案例，而病毒感染慢慢進展到潔德的氣道，導致組織和血管死亡，使得她喉嚨大量出血身亡，雖然不清楚潔德何時吸入黴菌，但路易絲懷疑她可能是在騎馬時受到感染。

糖尿病黴菌英國頭痛類流感
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