2歲孫女哭到半夜3點 阿嬤開窗從6樓扔下回房爽睡

2019-10-03 17:28 聯合新聞網 綜合報導



印度2歲女童吉雅（Jiya Ansari）被自己的阿嬤從6樓扔出，送醫後不治。圖擷自 The Indian Express 分享 facebook

印度孟買近期發生一起驚悚殺人案，一位2歲女童因為身體不適在半夜哭鬧，全家被吵醒後將女童餵藥便又再回房睡覺，但在隔日凌晨全家突然又被鄰居吵醒，鄰居發現女童一動也不動的倒臥在地上，家人見狀緊急將女童送醫，可惜送醫後仍宣告不治。

根據「The Indian Express」報導，這位女童名叫吉雅（Jiya Ansari），9月30日凌晨5點半左右她被鄰居發現陳屍在一樓地板上，警方在調查時發現吉雅的住家前門和廚房的窗戶全被關閉，因此推斷吉雅並非自己跌落而是遭屋裡人扔出窗外，庫拉爾警察局（Kurar police station）的一位警官表示「在發現吉雅屍體時顯示她是被人扔出去的」，而警方也在1日逮捕了吉雅的阿嬤安薩里（Ansari），她被控謀殺自己的親孫女，她趁著全家熟睡後將吉雅扔出窗外，並若無其事地回房繼續睡覺。

庫拉爾警察局的高級督察薩倫奇（Balasaheb Salunkhe）說「安薩里並不喜歡她的孫女」，而助理督察加爾格（G S Gharge）也表示安薩里在20天前曾與兒子和媳婦因為這個問題發生爭吵，並離開家中與另一個兒子居住，但即便她回到家中，仍對吉雅感到憤怒。