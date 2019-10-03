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9歲男童參加5k路跑被誤導 意外獲得10k路跑金牌

2019-10-03 10:45聯合新聞網 綜合報導

凱德（Kade Lovell）原計畫完成5k路跑，卻因工作人員的誤會導引，意外完...
凱德（Kade Lovell）原計畫完成5k路跑，卻因工作人員的誤會導引，意外完成10k競賽並取得金牌。圖擷自twitter
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美國明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）的9歲男孩在上月21日參加了一場5公里路跑賽，過程中他被工作人員誤導，跑了10公里的路線，原本他以為自己已經落後其他人，但在他堅持完賽後卻意外獲得10公里路跑的金牌。

根據「華盛頓郵報」報導，這位男孩名叫凱德（Kade Lovell），他已經有3年的路跑經驗，也參加過5k的路跑競賽，而當天他參加的是由當地教會所舉辦的路跑活動，活動分為5k和10k，凱德報名了5k的項目，在競賽的過程凱德原本即將跑到5k的折返點，卻被工作人員誤會為10k的選手，因此他被引導要繼續向前跑，完成10k的路線。

原本凱德並沒有發現自己跑錯路線，直到看到10k的路跑標示時才意會，但他仍堅持跑完全程。由於凱德的母親在5k路跑的最後一個彎道上仍舊沒有看到凱德，因此在過程中相當心急，甚至開車尋找兒子的下落，她表示「我開始感到恐慌，我兒子受傷了嗎？他被綁走了嗎？到底發生了什麼」，所幸之後有觀眾告知她凱德正在10k路上競賽，她才放心到終點線等待。

不久凱德完賽後與母親在終點線重逢，而工作人員也告知凱德在10k競賽中取得第一名，以48分鐘的成績完賽，並比第二名的參賽者快了約1分鐘。凱德事後表示自己對於拿到金牌感到疲倦和激動，因為他原以為自己是落後的，而凱德的母親也說凱德目前正在訓練挑戰馬拉松，他希望能繼續挑戰路跑。

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