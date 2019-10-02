鋼琴女神嗆亞洲女「M號就是肥胖」 網爆氣揭造假真相

2019-10-02 21:29 聯合新聞網 綜合報導



馬來西亞美女鋼琴家李元玲，近日在社群網站稱「亞洲女人M size就等於肥胖」，引發大批網友論戰。 圖擷自IG「cathrynli」 分享 facebook

馬來西亞女鋼琴家李元玲（Cathryn Lee），曾因練就脂肪率僅12％被封為「真人版娜美」，她不僅是國際著名鋼琴家李雲迪的愛徒，更是一名芭蕾舞者。近日李元玲在社群網站稱「亞洲女人M size就等於肥胖」，引發大批網友不滿，更挖出李元玲美照及學歷都造假，讓她緊急關閉有百萬追蹤的社群網站帳號。

現年30歲的李元玲身高170公分、體重僅45公斤，曾號稱脂肪率僅12％。李元玲不僅主攻鋼琴，同時是一位芭蕾舞高手，亮眼的外貌加上才藝，讓她在IG有超過百萬粉絲追蹤，熱愛健身的她常在網路分享自己的川字腹肌及蜜桃翹臀，並勉勵網友「好身材不是天生，是透過健身和飲食控制，才能維持如今的好身材。」

近日李元玲為了激勵女性上健身房，卻點燃大批網友怒火！她在IG貼出一則限時動態，指出在亞洲S號等於M號，M號等於L號，任何M號以上就等同「罪惡跟肥胖」，她直言「如果妳是6/S號，請你停止吃東西，然後移動自己的屁股到健身房去！」

李元玲也指出自己是2／XXS的身材，似乎感到相當自豪，最後更勸網友「這世界上沒有所謂的百搭，瘦，才是百搭的最基本條件。」

貼文一出，引發網友正反兩面論戰。不少網友批評李元玲價值觀扭曲，「用鄙視的語氣調侃S以上的女性，根本物化女性」、「以身材評論人不可取」，但也有人支持她「只是在宣導健身的重要性」。

在留言區中，也有網友指出李元玲的文憑是假的，表示她的音樂學院碩士的文憑有明顯修圖痕跡，懷疑學歷造假，但李文玲目前已經緊急將臉書、IG帳號關閉，並無回應此風波。