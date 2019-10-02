親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

背著未婚妻偷交女友！兩女同時催婚 他「選擇障礙」霸氣：一起娶

2019-10-02 20:18香港01 記者李納德／報導

馬來西亞男即使有未婚妻還交了新女友，更同時迎娶兩人。（fb圖片）
馬來西亞男即使有未婚妻還交了新女友，更同時迎娶兩人。（fb圖片）
分享
男人一生可能會娶多於一個老婆，例如再婚，但馬來西亞一名男子卻同時迎娶兩個老婆。一名來自沙巴的男子，原本已和當地一名女子訂婚，但他之後到別處工作時，又認識了一名新女友，結果，兩女子同時向沙巴男催婚。情急之際，沙巴男沒有作出取捨，同時迎娶兩人。事件引來網民熱議，但有許多人留意到婚照中的兩名新娘，樣子似乎很不滿。

沙巴男原本與一名女子訂了婚，他之後前往馬布島一個旅遊中心工作，認識了另一女子，二人更發展戀情，之後這名女子表示想和沙巴男結婚。同一時間，沙巴男真正的未婚妻也開始催婚，被女友及未婚妻「夾擊」下，他竟然決定同時迎娶兩人。

3人的婚禮於上月27日在馬來西亞Kempungna舉行，一名叫Jimmy Jim的男子將照片上載到facebook，祝賀3人新婚快樂，「破了家庭紀錄，一次過娶兩個妻子，恭喜表哥」，當地傳媒指，他相信是沙巴男的表弟。

相關帖文引來逾5000個分享，許多人笑稱很佩服新郎哥，認為能同時和兩名妻子生活是件了不起的事，一般男人很少會這樣做，因為處理不來。又有人表示新郎不應笑得出，「到時養到半死」。

不過，有不少網民觀察兩名新娘後，發現兩名新娘看起來似乎有所不滿，就算有照片笑了起來，也像是皮笑肉不笑，着新郎哥婚後要小心。

馬來西亞男即使有未婚妻還交了新女友，更同時迎娶兩人。（fb圖片）
馬來西亞男即使有未婚妻還交了新女友，更同時迎娶兩人。（fb圖片）
分享

延伸閱讀：

彈劾案有利沃倫　2020特朗普vs升級版希拉里？

台灣17歲少女自嘆現輕熟味　網民齊自拍安慰：生得成熟有好處

文章授權轉載自《香港01》

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

鋼琴女神嗆亞洲女「M號就是肥胖」 網爆氣揭造假真相

2019-10-02 21:29

史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51

更人道對待魚！研究指出魚跟其他動物一樣都會感到痛

2019-10-02 19:41

為求關注！媽媽部落客將尿注女兒靜脈 9歲童身體裡「長滿真菌」

2019-10-02 09:46

兩盤義大利麵加魚要一萬五？日遊客在羅馬被騙很大！

2019-10-01 14:49

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37

網購禮服附贈三大包「石頭」？ 經確認價值超過1600萬

2019-10-01 14:30

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

格陵蘭木乃伊完美保存 嬰屍揭露因紐特人活埋習俗

2019-10-01 13:07

烏克蘭24歲男疑為逃兵役 娶81歲殘疾表姊

2019-10-01 10:05
看更多

熱門文章

華城連環殺人犯鬆口認罪 因為他看到…

2019-10-01 23:34

在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

2019-10-02 18:07

道瓊大跌343點 美股創五周最大跌幅 製造業數據不佳

2019-10-02 06:53

這艘星艦有什麼本錢 紐約飛東京挑戰30分鐘

2019-10-02 09:00

馬斯克究竟是怎樣的人？特斯拉離職員工10個觀察

2019-10-01 23:10

為求關注！媽媽部落客將尿注女兒靜脈 9歲童身體裡「長滿真菌」

2019-10-02 09:46

黑石集團CEO：投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58

最終版！英相強生「四年雙邊界」脫歐計畫曝光

2019-10-02 10:48

全球通膨趨緩 警報又響了

2019-10-02 00:51

印尼科摩多島不封島了 明年起改收觀光客3萬「會員費」

2019-10-01 21:49

影／首次玩滑翔傘竟遇傘繩斷裂 恐怖墜海過程曝光

2019-10-02 16:20

恐怖巧合！美國女子遭野牛撞飛 男友不久前同地遭殃

2019-10-02 13:15

給街友「洋芋片、伏特加」遭拒 女子失控揮刀：我要殺了你

2019-10-02 11:43

南韓破33年懸案 真凶認殺14人

2019-10-02 00:08

憂黛妃噩夢重演 哈利王子挺愛妻梅根告媒體

2019-10-02 08:58

影／不要命！美女子闖入獅子園區 跳舞挑釁公獅

2019-10-02 10:29

史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51

印度禁止洋蔥出口 國內農民罵 國外叫苦

2019-10-02 10:29

日經：華為大餅太誘人 八成日企仍持續合作

2019-10-01 22:17

南韓全美幼稚園一年要30萬 費用超過醫學院

2019-10-02 17:27

網上銷售芬太尼致5死 三名中國男子恐囚終身

2019-10-02 11:49

川普再被爆 向澳洲討穆勒黑資料

2019-10-01 23:54

美蛋價崩跌 農業經濟有壓

2019-10-02 00:54

南韓華城連環殺人案 犯嫌再供出30多次性侵

2019-10-02 19:44

美元自兩年高位下跌 避險貨幣走揚 美國製造業景氣奇差

2019-10-02 07:31

OPEC原油產量探八年低點 油價盤中走揚

2019-10-02 00:54

美國政治極化品牌二、三名是CNN和Fox 第一是…

2019-10-02 17:23

你開戶了沒？美網路券商殺入「零手續費」時代

2019-10-02 09:48

美國經濟成長正接近失速速率 經濟專家寄望保「1」

2019-10-02 10:26

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤

2019-10-02 18:53

臉書加密幣合作出現裂痕 Visa、萬事達卡傳不再力挺

2019-10-02 07:51

瞄準中國！美國防部新設副助理部長 專責中國事務

2019-10-02 15:06

哈佛大學被控歧視亞裔 法官判招生作業合憲

2019-10-02 06:34

新iPhone下半年出貨 估1億支

2019-10-02 00:55

美國製造業數據大跌 川普歸咎是聯準會讓美元如此強勁

2019-10-02 08:15

反對美國政府試圖分拆臉書 祖克柏：力抗到底

2019-10-02 11:21

暗示跨境出兵別無選擇 艾爾段：一天也不能等

2019-10-02 08:59

美參院多數黨領袖：不會卡彈劾案

2019-10-02 00:03

北韓又發射不明飛行體 疑落入日本專屬經濟區

2019-10-02 08:35

影／驚險！美機場送餐車瘋狂打轉 差點撞上小飛機

2019-10-02 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top