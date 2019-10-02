史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51 聯合新聞網 綜合報導



菲律賓一名22歲的小學老師伊恩（Ian Francis Manga）有一張超級娃娃臉。 圖擷自 Youtube「GMA Public Affairs」 分享 facebook

男生如果有一張超級童顏是怎麼樣的體驗？菲律賓一名22歲的小學老師伊恩（Ian Francis Manga）因為身材矮瘦，又長了一張娃娃臉，常被很多老師及家長誤以為是小學生，伊恩對此感到相當無奈。

綜合媒體報導，菲律賓男子伊恩天生有一張超級童顏，光看臉蛋就像10幾歲的男孩。伊恩和一群小學生站在一起，看起來就像他們的玩伴，殊不知他是這群小學生的老師。

伊恩表示，大概在中學時就發現他與同齡男生的不同，其他男同學踏入青春期後，聲音會漸漸變粗，身體也會開始長出腋毛，而他到現在仍維持稚嫩的嗓音，連面孔都沒褪去嬰兒肥，看起來就像一位小男孩。

伊恩解釋，因為從小身體不好，吃了不少藥，他推測，應該是這原因影響到他的身體發育。

至於娃娃臉有沒有給他帶來什麼影響？伊恩回憶「因為我性格比較開朗，一直以來人緣都很不錯，童年幾乎沒受到覇凌，但確實有一些陌生人會嘲笑我」，面對這些譏諷，伊恩選擇無視，並在心中督促自己，將來會憑本事讓人尊重。

伊恩也說，剛到小學就職時，很多老師以為他是學生，還提醒他不要擅自闖入教職員辦公室；有些家長也不敢相信，外表像「小學生」的他居然是自己孩子的老師，甚至對他的教學能力感到懷疑。

因此在工作時，伊恩會穿著襯衫及正式的皮鞋，藉由打扮來貼近同齡人士。伊恩也表示面對學生時會拿捏情緒，讓學生分清楚何時該放鬆、何時該嚴肅，期盼在學生心目中樹立威嚴。

伊恩和一群小學生站在一起時，很多人以為他是孩子們的玩伴，其實他是這群學生的老師。 圖擷自 Youtube「GMA Public Affairs」 分享 facebook

伊恩的外表就像10幾歲的男孩，他推測應該是從小吃了不少藥，影響到身體發育。 圖擷自伊恩臉書 分享 facebook