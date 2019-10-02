親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

苗栗白沙屯岸際驚見女屍！疑遭拖行 堤防血跡斑斑

史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51聯合新聞網 綜合報導

菲律賓一名22歲的小學老師伊恩（Ian Francis Manga）有一張超級娃...
菲律賓一名22歲的小學老師伊恩（Ian Francis Manga）有一張超級娃娃臉。 圖擷自Youtube「GMA Public Affairs」
分享

男生如果有一張超級童顏是怎麼樣的體驗？菲律賓一名22歲的小學老師伊恩（Ian Francis Manga）因為身材矮瘦，又長了一張娃娃臉，常被很多老師及家長誤以為是小學生，伊恩對此感到相當無奈。

綜合媒體報導，菲律賓男子伊恩天生有一張超級童顏，光看臉蛋就像10幾歲的男孩。伊恩和一群小學生站在一起，看起來就像他們的玩伴，殊不知他是這群小學生的老師。

伊恩表示，大概在中學時就發現他與同齡男生的不同，其他男同學踏入青春期後，聲音會漸漸變粗，身體也會開始長出腋毛，而他到現在仍維持稚嫩的嗓音，連面孔都沒褪去嬰兒肥，看起來就像一位小男孩。

伊恩解釋，因為從小身體不好，吃了不少藥，他推測，應該是這原因影響到他的身體發育。

至於娃娃臉有沒有給他帶來什麼影響？伊恩回憶「因為我性格比較開朗，一直以來人緣都很不錯，童年幾乎沒受到覇凌，但確實有一些陌生人會嘲笑我」，面對這些譏諷，伊恩選擇無視，並在心中督促自己，將來會憑本事讓人尊重。

伊恩也說，剛到小學就職時，很多老師以為他是學生，還提醒他不要擅自闖入教職員辦公室；有些家長也不敢相信，外表像「小學生」的他居然是自己孩子的老師，甚至對他的教學能力感到懷疑。

因此在工作時，伊恩會穿著襯衫及正式的皮鞋，藉由打扮來貼近同齡人士。伊恩也表示面對學生時會拿捏情緒，讓學生分清楚何時該放鬆、何時該嚴肅，期盼在學生心目中樹立威嚴。

伊恩和一群小學生站在一起時，很多人以為他是孩子們的玩伴，其實他是這群學生的老師。...
伊恩和一群小學生站在一起時，很多人以為他是孩子們的玩伴，其實他是這群學生的老師。 圖擷自Youtube「GMA Public Affairs」
分享

伊恩的外表就像10幾歲的男孩，他推測應該是從小吃了不少藥，影響到身體發育。 圖擷...
伊恩的外表就像10幾歲的男孩，他推測應該是從小吃了不少藥，影響到身體發育。 圖擷自伊恩臉書
分享

伊恩（左四）的個性活潑又開朗，在校園內人緣很好。 圖擷自伊恩臉書
伊恩（左四）的個性活潑又開朗，在校園內人緣很好。 圖擷自伊恩臉書
分享

菲律賓
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

更人道對待魚！研究指出魚跟其他動物一樣都會感到痛

2019-10-02 19:41

為求關注！媽媽部落客將尿注女兒靜脈 9歲童身體裡「長滿真菌」

2019-10-02 09:46

兩盤義大利麵加魚要一萬五？日遊客在羅馬被騙很大！

2019-10-01 14:49

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 14:37

網購禮服附贈三大包「石頭」？ 經確認價值超過1600萬

2019-10-01 14:30

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

格陵蘭木乃伊完美保存 嬰屍揭露因紐特人活埋習俗

2019-10-01 13:07

烏克蘭24歲男疑為逃兵役 娶81歲殘疾表姊

2019-10-01 10:05

熱門文章

華城連環殺人犯鬆口認罪 因為他看到…

2019-10-01 23:34

道瓊大跌343點 美股創五周最大跌幅 製造業數據不佳

2019-10-02 06:53

這艘星艦有什麼本錢 紐約飛東京挑戰30分鐘

2019-10-02 09:00

馬斯克究竟是怎樣的人？特斯拉離職員工10個觀察

2019-10-01 23:10

為求關注！媽媽部落客將尿注女兒靜脈 9歲童身體裡「長滿真菌」

2019-10-02 09:46

黑石集團CEO：投資人應慎防這4大隱憂

2019-10-01 21:58

德國民眾募款 買台灣藝術家康木祥101鋼索雕塑永久陳列

2019-10-01 21:23

在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

2019-10-02 18:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top