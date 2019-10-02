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更人道對待魚！研究指出魚跟其他動物一樣都會感到痛

2019-10-02 19:41聯合新聞網 綜合報導

英國研究顯示，魚也會感覺到疼痛。示意圖／聯合報系資料照片
英國研究顯示，魚也會感覺到疼痛。示意圖／聯合報系資料照片
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比起其他動物，人對魚類的人道關懷比較低，有專家認為只有腦部有新皮質的動物才會有疼痛感，所以許多人認為魚不會感覺到疼痛，但近日英國一項研究表示，魚類和人類以及哺乳動物有相似的痛感。

根據英國《每日郵報》報導，英國利物浦大學（University of Liverpool）的研究指出，在遇到與其他動物一樣遭受疼痛的情境下，魚類會做出像其他動物一樣，躲避或減輕疼痛的行為，但在給予牠們止痛藥後，牠們類似的行為也就消失了，因此研究人員推測，魚類一樣會感覺到疼痛，這也推翻許多民眾對「魚不會感覺疼痛」認知的說法。

研究人員發現，魚類在遭受痛苦時會過度換氣以及食慾降低，在實驗中發現，魚在遭受電擊後，疼痛感會使牠們待在角落把自己餓死。學者也觀察到，在牠們尾巴受傷時會不停揮舞尾巴，摩擦受傷的部位，跟人類踢到小拇指時，會做出揉一揉的動作一樣。

這份研究近期發表在英國皇家學會出版的《自然科學會報B：生物學》（Philosophical Transactions of the Royal Society B）科學期刊中。研究證明魚會感覺到疼痛，於是研究人員建議，人類應該要改變對待魚類的方式，比如捕魚時應避免傷到牠們的皮膚，宰殺時要用更人道的方式。

英國
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