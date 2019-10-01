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烏克蘭24歲男疑為逃兵役 娶81歲殘疾表姊

2019-10-01 10:05香港01 記者向樂高／報導

24歲的亞歷山大（Alexander Kondratyuk）早前娶了大他57歲的...
24歲的亞歷山大（Alexander Kondratyuk）早前娶了大他57歲的表姊茲納伊達。圖擷自每日郵報
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為逃兵役有人會讀書，最極端甚至有人會自殘。烏克蘭卻有24歲男子，日前竟與現年81歲的殘疾表姊結婚，被指是為逃避服兵役，不過，他的妻子仍堅定稱表弟是個好老公。

根據烏克蘭的兵役制度，18至26歲之間的男性公民皆須服兵役，除非他需要負責照顧殘疾的妻子。24歲的亞歷山大（Alexander Kondratyuk）早前娶了大他57歲的表姊茲納伊達（Zinaida Illarionovna），兩人婚禮在烏克蘭中西部Vinnitsa市附近的村落舉行。

現年81歲的茲納伊達表示，亞歷山大是個好丈夫，平日悉心照顧她。不過同村的鄰居卻稱，從沒有見過亞歷山大出現，平常幾乎是由茲納伊達的姊妹、外甥或孫子來探望她。

鄰居更說平時茲納伊達獨居，唯在徵兵局人員前來徵新兵時，才會見到亞歷山大拿出結婚證書，以及妻子的殘疾證明書，讓他不用加入軍隊。該地區徵兵工作的負責人表示，依照現行法律，他已經證明自己擁有不必參軍的資格，因此軍方對此無能為力。有律師則表示，如果當局懷疑他確實住所，軍隊可以傳召鄰居作證。

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭結婚

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