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尿急排廁所被塞鈔票插隊 男「花錢護尊嚴」被網讚爆

2019-09-27 20:34香港01 記者奶茶妹／綜合報導

日前有日本網友在twitter上分享被插隊的經歷，掀起一陣討論。
日前有日本網友在twitter上分享被插隊的經歷，掀起一陣討論。
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有日本網友在twitter上分享被插隊的經歷，有人插隊同時還將1000日圓(約台幣288元)塞了給他，這次奇妙的經歷在twitter上瘋傳，更釣出了當事人親自解釋，到底當時發生了甚麼事呢？

有時人有三急，廁所卻大排長龍，的確令人心急非常。在日本，有一位正在排隊等候「辦大事」的朋友，突然被一個表情兇狠的人插隊，「可以讓我先上廁所嗎？」沒等原PO回應，他就塞了一張1000日圓給原PO。

原PO在推文中表示，就算不付錢也沒關係（雖然內心有動搖），不過對方動作太快，沒來得及反應他就進廁所了，更說「我肚子好痛」。發文的同時，更附上了一張1000日圓鈔票。

奇怪經歷在網上瘋傳，想不到竟然將當事人都釣了出來，當事人解釋「謝謝你，我的救命恩人...之前因為我狂拉肚子，才搶了你的廁所，後來有吃藥感覺好多了」當事人接著羞愧地說，「現在回想，當時付你的1000日圓好便宜...明明是我搶了你的廁所，你沒事吧」，後來原PO也回覆「我也很順利地上完廁所了，當時完全沒思考就收下你的錢，其實你直接說我就會讓你」。

推文一曝光，網民紛紛留言指事情實在太奇妙，「就算原PO忍不住了，也有錢買個新內褲XD」、「能避免當眾拉屎的黑歷史和維護尊嚴，1000日圓確實很便宜」、「以後上廁所排隊時，在後面貼紙條說給錢可以插隊，應該很賺。」

延伸閱讀：

綠茶婊、渣男、正宮大混戰　超複雜三角關係令網民驚訝：拍劇？

獨居日女脫剩內衣去廁所　行李篋倒下擋門超驚嚇　靠一件物品救命

文章授權轉載自《香港01》

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