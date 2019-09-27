人間芭比被玩壞？網美豐唇15次 變世界第一香腸嘴

2019-09-27 18:59 香港01 記者陳浩賢／報導



22歲的保加利亞女學生Andrea Ivanova動了15次豐唇手術，但不少人看到她的整形前照片後都直呼「以前比較美啊」。 圖擷自 IG 「andrea.andrea345」 分享 facebook

豐滿性感的嘴唇，往往是時尚迷人的象徵，像是港台民眾熟悉的女星舒淇、倪妮，就擁有迷人豐唇，讓人有無窮幻想，更想一親香澤。外國有一名網紅，本身已有嬌艷紅唇，但她卻嫌不夠豐厚，所以由去年開始做豐唇手術，卻仿如上了癮，一年做足15次，而出來的效果讓不少網友驚嚇。

22歲的保加利亞女學生Andrea Ivanova，她是一名著名網紅，而她最出名是擁有獨一無二、世界級的豐唇，儘管是被別人揶揄嘲笑居多。Andrea自細已想擁有芭比公仔的外貌，尤其是性感豐唇更是她夢寐以求，而去年開始她除了接受整容及隆胸手術，更動手術豐唇，由2018年開始，一年間動了15次手術，嘴唇愈變愈厚，至今如外置了兩條巨型熱狗腸在臉上，外觀上比起梁朝偉在電影《東成西就》孖潤腸嘴唇的歐陽鋒，有過之而無不及。

部份網友支持Andrea，稱讚她為理想改變自己，不用理別人的想法。但更多網友是嘲笑Andrea的誇張嘴唇，而Andrea卻認為每人接受程度不同，只要她覺得美就可以，她不想為自己設限，她表示在她的國家，嘴唇愈厚代表愈時尚，至今不少人都有人留意她，也有不同媒體報導。但觀乎她昔日的相片，反而是一位美女，跟現在的樣子截然不同。

Andrea Ivanova的整型前後對比照。 圖擷自 IG 「andrea.andrea345」 分享 facebook

Andrea Ivanova是一名著名網紅，而她最出名是擁有獨一無二、世界級的豐唇。 圖擷自 IG 「andrea.andrea345」 分享 facebook

部份網友支持Andrea，稱讚她為理想改變自己，不用理別人的想法。 圖擷自 IG 「andrea.andrea345」 分享 facebook

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