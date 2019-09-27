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自稱患有「Wi-Fi過敏症」 英嬤恐慌：5G會殺了我

2019-09-27 18:09聯合新聞網 綜合報導

羅西將自己包裹在特製睡袋中，防止電磁波侵入。圖擷自The Sun
羅西將自己包裹在特製睡袋中，防止電磁波侵入。圖擷自The Sun
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隨著科技日新月異，5G的時代也已經到來，許多人為方便快速的網路感到開心，卻也有人為此天天擔心。一位70歲的英國阿嬤聲稱自己對Wi-Fi過敏，會因為Wi-Fi產生的電磁波而感到虛弱，因此花費數萬台幣購買設備防止電磁波，甚至將自己包裹在特製睡袋中，而現今她擔心5G時代的來臨將會殺死她。

根據英國《太陽報》報導，這位阿嬤名叫羅西（Rosi），來自英國的托特尼斯（Totnes），她目前居住在沒有電磁頻率的西班牙山區房屋，羅西聲稱自己對Wi-Fi產生的電磁輻射過敏，那會使她感到虛弱、呼吸急促，甚至感到有針刺在臉上，因此她多年來花費數千英鎊（約數萬元新台幣）保護自己免受Wi-Fi侵害。

羅西花費400英鎊（約15000元新台幣）購買了一個用銀、銅製的睡袋，以防止電磁波的侵害，她在與丈夫的西班牙渡輪旅行期間包裹著這個睡袋，而羅西也會隨身攜帶一個手持式輻射探測器，她說「如果我去咖啡廳，我會試著坐在外面，我會帶上我的探測器，決定哪個座位的輻射最小。」

雖然羅西對電磁波做了萬全的防護，但她仍擔心5G網路的來臨會殺死她，她說「由於信號越來越強，我再也無法進入大城市了」、「如果他們引入5G，那麼我不知道未來會怎樣，這是一個非常可怕的問題。」

事實上，這種「電磁波過敏症」有可能是一種心理作用，英國倫敦國王學院的心理醫學博士詹姆斯‧魯賓（James Rubin）表示科學已有有力證據證明電磁波過敏症不是因為電磁信號造成，而該症出現的症狀因人而異，也不被認為是正式的醫學疾病，因此他推測造成症狀的原因可能是心理作用。

英國輻射WiFi過敏反應

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