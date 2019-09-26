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英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47香港01 記者李梓媛／報導

Ollie London（圖左）希望自己長的像BTS的智旻（圖右），而多次整型。...
Ollie London（圖左）希望自己長的像BTS的智旻（圖右），而多次整型。圖取自／YouTube@Barcroft TV截圖
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BTS防彈少年團紅遍全球，於歐美地區也有很高人氣，一名英國的ARMY（BTS粉絲團名稱）更因為超級喜歡智旻，幾年內一直花上百萬整容，想將自己的容貌變成智旻。近日，他再度前往韓國整容，不過整容後的樣子似乎沒能得到大眾讚賞，甚至連他的朋友也不支持。

曾短暫居住韓國

今年29歲的英國男子Ollie London，曾經於2013年短暫居留韓國，期間喜歡上K-pop以及剛剛出道的防彈少年團。他於2018年10月曾經接受Youtube Channel "BarcroftTV"專訪時表示，「他們全部都是完美，我很喜歡他，亦很想變成他」。第一次整容大約是8年前，當時他因為自己臉上長滿暗瘡而感到不安，而且亦覺得自己的鼻子很大，所以便開始整容。他非常不願意翻看自己未整容的樣子，認為當時的自己「十分可怕」。而為了實現自己的夢想，Ollie於是花了75000英鎊（約新台幣288萬）整容。

1年後再到韓國整容

自從他的整容節目播出後，他突然名聲大噪，更有幸推出單曲《Perfection》及拍攝MV，他形容整容後「改變了他的人生」。他亦表示，為了夢想成真（希望能親眼見到智旻），亦為了令自己更「美麗」，他2019年再次來到韓國整容。不過，當朋友聽到他要進行多項手術之後，顯得非常驚訝。

朋友：到底你什麼時候才能停止整容

在韓國休息復原2個月之後，Oli重返英國，並初次向他的朋友們公開自己的新樣子。所有朋友看見之後都十分驚訝，均表示「認不出你」，其中一名朋友更以嘲笑的語氣說「你的臉像小朋友」，並問他「到底你甚麼時候才能停止這個行為（整容）？」。而Oli則凝重地回答：「我是智旻，整容能令我開心。」

網友一致反對

影片推出後，引來大批網友留言，大部份都是負評。有ARMY表示，BTS宣揚的精神是「愛自己」，而不是「改變自己」，勸他停止整容。亦有不少網民認為，這次整容令他更不好看，「現在像個中年女人一樣」。亦有網友笑言，認為自己比他長得更像智旻。

一名英國男子因喜歡韓國男團防彈少年團，多次到韓國整型，希望變成成員智旻（如圖）的...
一名英國男子因喜歡韓國男團防彈少年團，多次到韓國整型，希望變成成員智旻（如圖）的模樣。圖取自／Facebook@bangtan.official
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Ollie London多次整型，就是為了長的更像自己的偶像。圖取自／YouTu...
Ollie London多次整型，就是為了長的更像自己的偶像。圖取自／YouTube@Barcroft TV截圖
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文章授權轉載自《香港01》

防彈少年團韓國英國整形

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