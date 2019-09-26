泰國女模陳屍沙發 多人竟網搜盼入手沙發「求好運」

2019-09-26 17:08 聯合新聞網 綜合報導



泰國女模貝爾（Thitim Bell Noraphanpiphat）被發現陳屍在大廳沙發上。圖擷自 instagram 分享 facebook

泰國曼谷在17日發生一起死亡事件，一位25歲女模被發現陳屍在公寓大廳的沙發上，經法醫鑑定，這位女模是因心臟衰竭而死，但她的陰道處卻有撕裂與分泌物的痕跡，因此警方仍在對此案進行調查。不過近期卻傳出有許多網友在網上搜索女模陳屍的沙發，打算買下它，希望可以藉此與亡靈接觸並帶來好運。

這位25歲的女模名叫貝爾（Thitim Bell Noraphanpiphat），她被民眾發現陳屍在公寓大廳的沙發上，警方調閱監視器後發現貝爾曾被一位男子拖入電梯中，當時她全身癱軟，而男子則是將她棄置在大廳後便離去，事後該名男子向警方表示他只是將喝醉的貝爾帶回家，並沒有做錯事，而警方在審訊後也將他釋放。

根據「中國報」報導，貝爾在法醫初步檢驗後發現是死於心臟衰竭，但離奇地是她的陰道處有撕裂傷，且有殘留分泌物在裡面，因此懷疑整起案件並不單純，警方也正在做進一步的釐清，但有許多網友已在網上搜尋貝爾陳屍的沙發，並打算購買這個重要物證，他們相信「跟死者的亡靈接觸，可以帶來好運」

但整起案件仍在調查中，除了必須等結案後才能處理沙發，相關處置也必須獲得警方的同意，加上沙發的擁有者並不打算賣掉，因此這個沙發暫時被安置在公寓的車庫內，而貝爾家人也已請僧侶進行超度亡靈的儀式。