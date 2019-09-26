姊姊嫉妒模特兒妹妹美貌 割耳挖眼狂捅189刀

2019-09-26 16:43 聯合新聞網 綜合報導



伊麗莎維塔（右）因嫉妒妹妹史蒂芬尼亞（左）的美貌而刺殺她。圖擷自 daily news 分享 facebook

一位現年22歲的俄羅斯女子因嫉妒模特兒妹妹的美貌，而在2016年時持刀狂捅妹妹189刀，並挖出妹妹的眼睛和割下她的耳朵，雖然事後她因殺人罪而被送去精神病院治療，但如今她將接受法院的裁判，並面臨最高25年的刑期。

根據英國《每日郵報》報導，這位俄羅斯女子名叫伊麗莎維塔（Elizaveta Dubrovina），案件發生時她只有19歲，而妹妹史蒂芬尼亞（Stefania）則是17歲，根據檢察官在法院的聲明表示，伊麗莎維塔十分嫉妒史蒂芬尼亞，她殘暴地挖了史蒂芬尼亞的眼睛，並割下了她的耳朵，刺殺的過程在她的頭部、頸部、軀幹、手臂和腿部造成了至少189次刺傷。

由於當時史蒂芬尼亞陳屍在她男友法提夫（Alexey Fateev）的公寓中，因此伊麗莎維塔否認所有罪行，並將犯行推給法提夫，但檢察官經調查後發現法提夫只是證人，並沒有相關嫌疑，而法提夫也在過去多次表示，他出門買酒回來後就看到史蒂芬尼亞的屍體，並扣留住伊麗莎維塔，防止她逃跑並交給警方。

目前伊麗莎維塔因殺人罪而被拘禁，並接受精神病治療，但現在她將開始接受法院的審判，若罪名成立也將面臨25年的刑期。