極品DJ複製人！奶油金短髮+深V背心秀火爆身材 萬人追蹤噴鼻血

2019-09-25 21:50 香港01 記者盧勁揚／報導



FahFah被指與韓國明星DJ Soda十分相似，左為FahFah，右為DJ Soda。（IG「fahhahaaaa」圖片／資料圖片） 分享 facebook 泰國除了是港人的旅遊熱點外，其實泰妹也相當吸睛！泰國網紅FahFah（Fah Chatchaya Suthisuwan）專門推介各種旅遊熱點，因外形亮眼近日大受歡迎，除短片有質素外，其金色短髮、迫爆上圍及性感衣着，被網民指激似韓國藝人DJ Soda，成為她另一賣點。

FahFah來自泰國烏汶府，於曼谷長大讀書。29歲的她原來在大約10年前已經是一位模特兒，從拍攝寫真開始，之後亦有做展覽模特兒及為雜誌拍照等等。她其後開始經營Instagram及YouTube頻道，介紹一些泰國小店及幫他們宣傳，亦會分享自己的生活點滴，例如到理髮店、健身、甚至是自己的初吻等。另外，FahFah亦是一名旅行愛好者，去過不少地方旅行，例如台灣、日本及香港。

毫不吝惜騷身材的FahFah，經常在IG更新自己生活近況，當中有大量極之養眼的性感照片，其金色短髮造型及亮眼外表，被網民封為泰版DJ Soda。她不時會穿上性感低胸或是吊帶，露出深長事業線之餘，更擁白滑肌膚。另外，她偶爾亦穿上露腰的衣服，露出一條小蠻腰，可見對自己的身材的確很有自信！

現時她的IG已經有超過35萬名粉絲，個人facebook帳戶有接近30萬人追蹤，而訂閱YouTube頻道的人亦超過10萬，可見深受網民歡迎。

FahFah與DJ Soda相似之處，主要在於其風格。（IG「fahhahaaaa」圖片） 分享 facebook 例如穿搭方面，FahFah就喜歡穿吊帶、背心、緊身衣等等。（IG「fahhahaaaa」圖片） 分享 facebook

延伸閱讀：

【英國脱歐】法院判休會違法 國會重開 一文看懂所為何事

被判違法焦急歸國 約翰遜「輸」不代表反對派「贏」

文章授權轉載自《香港01》