英國最小的「跨性別者」 母點頭同意讓他成為「合法女生」

2019-09-24 22:13 聯合新聞網 綜合報導



一位英國母親讓唯一的寶貝兒子變成「女兒」，他也成為了英國最小的「跨性別者」。圖擷自 太陽報 分享 facebook

日前一位英國母親做了重大的決定，她讓唯一的寶貝兒子從「兒子」變成「女兒」，因為她的兒子在每年生日時都會許下「可以成為女生」的願望，甚至穿上洋裝打扮成公主時，心情會變得更好更有自信，反而對於自己是男生的性別感到相當有障礙。母親為了看見兒子開心的樣子使她下定決心，在去（2018）年兒子生日時，讓他更名為「露娜」並成為「合法」的女孩。

根據《太陽報》報導，這名名為珍妮（Jeneen Schofield）的母親在兒子3歲時就發現他每年的聖誕節願望就是可以變成一名「女生」，她表示兒子從小就希望可以成為一名女孩，就連學校老師都發現，她的兒子在跟其他小孩玩遊戲時，總會主動想扮演媽媽或女兒的角色，這也讓珍妮開始注重兒子的性別認同問題。

報導中也提到，露娜在5歲那年就時常在家中或出門時穿著公主裙，甚至常常穿著公主裙到迪士尼當一整天的「公主」。現在他已成為英國最年輕的「跨性別者」，並經由性別認同發展機構證明，他被允許「跨性別社會過渡」，能留長髮還能穿裙子前往學校。

露娜依法正式更名後，不但獲得了新的身分證，還能從此穿著裙裝上學，他的同學們也正在「適應」他的選擇，並沒有對他做出惡意攻擊。不過直至目前珍妮還是會持續收到許多惡意抨擊她「女兒」的評論，不能認同她讓自己的兒子變性，不過對此珍妮卻回應「與其有個不快樂的兒子，我更想要有個幸福且自信的女兒」。