親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

英國最小的「跨性別者」 母點頭同意讓他成為「合法女生」

2019-09-24 22:13聯合新聞網 綜合報導

一位英國母親讓唯一的寶貝兒子變成「女兒」，他也成為了英國最小的「跨性別者」。圖擷...
一位英國母親讓唯一的寶貝兒子變成「女兒」，他也成為了英國最小的「跨性別者」。圖擷自太陽報
分享

日前一位英國母親做了重大的決定，她讓唯一的寶貝兒子從「兒子」變成「女兒」，因為她的兒子在每年生日時都會許下「可以成為女生」的願望，甚至穿上洋裝打扮成公主時，心情會變得更好更有自信，反而對於自己是男生的性別感到相當有障礙。母親為了看見兒子開心的樣子使她下定決心，在去（2018）年兒子生日時，讓他更名為「露娜」並成為「合法」的女孩。

根據《太陽報》報導，這名名為珍妮（Jeneen Schofield）的母親在兒子3歲時就發現他每年的聖誕節願望就是可以變成一名「女生」，她表示兒子從小就希望可以成為一名女孩，就連學校老師都發現，她的兒子在跟其他小孩玩遊戲時，總會主動想扮演媽媽或女兒的角色，這也讓珍妮開始注重兒子的性別認同問題。

報導中也提到，露娜在5歲那年就時常在家中或出門時穿著公主裙，甚至常常穿著公主裙到迪士尼當一整天的「公主」。現在他已成為英國最年輕的「跨性別者」，並經由性別認同發展機構證明，他被允許「跨性別社會過渡」，能留長髮還能穿裙子前往學校。

露娜依法正式更名後，不但獲得了新的身分證，還能從此穿著裙裝上學，他的同學們也正在「適應」他的選擇，並沒有對他做出惡意攻擊。不過直至目前珍妮還是會持續收到許多惡意抨擊她「女兒」的評論，不能認同她讓自己的兒子變性，不過對此珍妮卻回應「與其有個不快樂的兒子，我更想要有個幸福且自信的女兒」。

跨性別英國變性

相關新聞

曾月入近30萬！ 全職軟飯男自曝同時被15女包養

2019-09-24 21:19

少年深海垂釣 竟釣到3億年大眼「外星怪魚」

2019-09-24 21:09

女子罹舌癌需切除舌頭 醫生用手臂肌肉重建一個

2019-09-24 19:37

孤兒怨真人版？控11歲養女是成人想殺家人 養父母棄養挨告

2019-09-24 19:02

2.5億樂透得主回鄉建設 兩年後在祖國遭人殺害

2019-09-24 14:25

少女賺得人生第一輛車 乾洗髮放車上「爆炸」辛苦全白費

2019-09-24 14:22

22歲女子流出「水晶淚」 每日多達50顆「似活在地獄」

2019-09-24 10:08

她戴隱形眼鏡下海玩水 染罕病睡醒後右眼失明

2019-09-23 21:26

嬰兒車裡沒嬰兒？警察好心幫推 竟意外偵破竊盜案

2019-09-23 17:52

影／男子「愛蟲成癡」 自拍蟑螂爬滿臉、蜘蛛從嘴竄出

2019-09-23 13:02

新手爸媽沒產檢 醫生接生寶寶時看了全傻眼

2019-09-23 12:07

悚！50年木造房子的半夜腳步聲 敲開牆壁傻眼貓咪

2019-09-23 12:01

站立一字馬無難度爆紅 大馬運動系美女性感照熱傳

2019-09-23 09:03
看更多

熱門文章

川普聯合國演說 驚見我駐紐約辦事處長出席

2019-09-24 06:41

22歲女子流出「水晶淚」 每日多達50顆「似活在地獄」

2019-09-24 10:08

世界最老旅行社倒閉 50萬人困海外

2019-09-23 23:54

吃過期蔬果、走路上班…她月花75美元 想40歲退休

2019-09-24 16:37

尷尬一刻 川普在媒體前請財長解釋為何取消陸方農場行

2019-09-24 07:02

赴韓留學生半夜家門傳來密碼聲 收到警方陳述書讓她驚嚇落淚

2019-09-24 12:01

2.5億樂透得主回鄉建設 兩年後在祖國遭人殺害

2019-09-24 14:25

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被媒體拍到

2019-09-24 16:26

彈劾近了？新發現：川普先下令暫緩援烏 後施壓烏總統

2019-09-24 11:25

少女賺得人生第一輛車 乾洗髮放車上「爆炸」辛苦全白費

2019-09-24 14:22

川普欲取消大陸開發中國家地位 澳洲總理認同

2019-09-24 18:30

曾月入近30萬！ 全職軟飯男自曝同時被15女包養

2019-09-24 21:19

莫迪光靠這一招便振奮印度低迷股市 外資立馬狂買143億

2019-09-24 10:13

少年深海垂釣 竟釣到3億年大眼「外星怪魚」

2019-09-24 21:09

年輕FIRE族拚提早退休 換來人生「快樂下半場」

2019-09-24 16:54

孤兒怨真人版？控11歲養女是成人想殺家人 養父母棄養挨告

2019-09-24 19:02

索羅門與中建交 挺台省長拒親中派400萬利誘

2019-09-24 10:56

5G讓這家南韓僵屍企業大翻身 今年股價飆漲七倍

2019-09-24 14:45

FAA向各國簡報 坦承737 MAX設計與操縱需改進

2019-09-24 11:16

強生建議英女王讓國會休會5周 最高法院判不合法

2019-09-24 17:45

彭博：中國再度批准豁免額外關稅的美國黃豆採購

2019-09-24 13:16

中國奪友邦 歐盟發聲：台灣是理念相近夥伴

2019-09-24 13:49

英相強生不會請辭 聯合國演說完立刻返國

2019-09-24 20:38

鼓吹燃煤、塑膠吸管！川普逆勢出招幕後的戰略…

2019-09-24 10:00

尼安德塔人化石解密 發現新遠古人種

2019-09-24 21:12

不甩川普！加州與中國合作設立加州-中國氣候研究所

2019-09-24 10:24

影／UN氣候峰會川普搶鋒芒 瑞典環保少女眼神超殺

2019-09-24 12:53

WeWork執行長恐遭降職

2019-09-24 00:21

節儉+節稅儲蓄百萬 美台夫婦提早退休環遊世界

2019-09-24 16:33

新款高階Mac Pro 蘋果正式宣布回德州組裝

2019-09-24 06:24

美聯邦航空總署：各國可自行決定波音737MAX復飛時間

2019-09-24 12:28

美股持平 投資人審慎觀望經濟數據及美中貿易談判

2019-09-24 07:05

川普認與烏「聊拜登」 民主黨喊彈劾

2019-09-23 23:56

線上旅行社業者崛起 打敗老店

2019-09-24 00:21

英最高院傍晚裁決國會休會 強生拒談被判違法是否辭職

2019-09-24 09:33

英鎊跌至一周低點 美元漲 法院今裁決國會休會

2019-09-24 07:43

米努勤：10月7日與中國副總理劉鶴談判 首要議題是智財權

2019-09-24 09:04

日要讓減碳性感又有趣

2019-09-24 00:19

美中磋商 未見負面發展

2019-09-24 00:16

拿不到諾貝爾和平獎 川普抱怨不公平

2019-09-24 05:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top