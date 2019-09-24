女子罹舌癌需切除舌頭 醫生用手臂肌肉重建一個

2019-09-24 19:37 聯合新聞網 綜合報導



英國一名女子訂婚不久後發現罹患舌癌，不過醫生使用女子一部分的手臂肌肉，為她重建舌頭。圖擷自 都市日報 分享 facebook

手臂肌肉竟然能夠重建舌頭！英國一名女子訂婚不久後就被診斷出罹患舌癌，這讓她不僅痛到無法進食，甚至完全不能說話，不過幸好醫生成功的為她手術切除舌上的癌細胞，還使用開創性手術，用女子一部分的手臂肌肉，為她重建舌頭。

根據《都市日報》報導，這名名叫帕特森（Rebecca Patterson）的女子在過去8年裡，舌頭上都有一個一直沒好的傷口，醫生最初診斷該傷口為鵝口瘡。但隨著時間流逝帕特森感到舌頭越來越痛，幾乎讓她無法說話或進食，直到去年4月才被確診罹患「舌癌」，當時的她才剛與男友訂婚，這樣的消息讓她頓時無法接受，並表示「當時覺得自己的世界粉碎了」，因為她和未婚夫的生活才正要開始，甚至不斷詢問自己「我會死嗎？我會失去舌頭嗎？」

所幸帕特森經過長達11.5小時的手術後，醫生將她舌頭右側的癌細胞成功切除，並從她的左手臂取走了部分的皮膚和動脈，為她重新建立新的舌頭，醫生還切除了她頸部右邊的淋巴結以及後方的兩顆牙齒，使新的舌頭在她身上變得更合適。

手術後的帕特森至少有一個禮拜不能說話，更無法正常進食。她回想手術醒來後發現自己的手臂被包紮，脖子上還插著兩條氣管「我無法獨立做任何事，我感覺自己好像被困在身體裡，使我的自信心嚴重低落。」最後帕特森在尋求心理醫生的協助下，努力使自己的情緒恢復正常，如今她也已重新找回原來的生活。