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悚！50年木造房子的半夜腳步聲 敲開牆壁傻眼貓咪

2019-09-23 12:01聯合新聞網 綜合報導

半夜傳腳步聲，竟是小貓躲在牆裡。圖片來源／Twitter
半夜傳腳步聲，竟是小貓躲在牆裡。圖片來源／Twitter
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一名日本網友在網上分享，老家是50年的木造老屋，在奶奶過世後，經常會聽到有人奔跑的聲音，讓他的父母還為此感到擔憂，怕是有人作怪，在敲開牆壁後，才發現原來牆壁裡躲著4隻小貓，才會不停的聽到怪聲音。

據日本網友@handai05_nkymTwitter上發文指出，近日聽他的父母說，大約屋齡50年的老家，每當夜晚時，過世奶奶的房間都會傳出奔跑的腳步聲，讓家人感到驚悚不已，事後，為查出真相，父母敲開了牆壁，才發現原來是貓媽媽在房屋底下生下小貓，結果四隻小貓嬉鬧跑進牆壁縫隙玩耍，才會聽到類似腳步聲，而不是有人故意搗亂。

而影片上傳後，吸引超過50萬人觀看及上萬人轉發，有網友說「奶奶帶著四隻小貓回來」，有網友則大喊，「房間裡出現小貓真的太可愛」，更有人相信，小貓會帶給這間房子好運氣，但也有人表示，雖然知道是小貓的原因，所以才會出現腳步聲，不過，一開始看到牆上的娃娃真的很驚嚇，搭配這樣的故事情結感到毛骨悚然。

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