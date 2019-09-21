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網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

2019-09-21 11:32聯合新聞網 綜合報導

一把傘卡住玻璃門，讓辦公室員工都無法工作。圖／取自衛報
一把傘卡住玻璃門，讓辦公室員工都無法工作。圖／取自衛報
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一把傘讓全公司都放假！美國一間公司員工周末過後，發現辦公室的門卻打不開，仔細看才發現是一把雨傘倒在地上，角度正好卡住玻璃門，不管用什麼方式都打不開門，全公司員工只好被困在門外2天，網友紛紛獻上惡搞建議，如拆門、用磁鐵等，最後是工程人員自天花板鑽出一個洞，再以鋼線抬起雨傘，才結束這場鬧劇。

根據《衛報》報導，美國加密貨幣智庫「貨幣中心」（Coin Center）發言人艾格拉瓦（Neeraj Agrawal），17日在推特上PO出一張照片，照片可見辦公室的玻璃門後卡住一把雨傘，角度不偏不倚的「卡好卡滿」，導致玻璃門完全打不開，艾格拉瓦說，「「我朋友全公司被鎖在WeWork辦公室門外，只因為一把傘掉下來擋住了門，沒人有辦法，他們已經整整兩天無法進去了。」

雨傘主人龐蒂賽利（Mike Ponticelli）表示，上周五離開辦公室時，忘記帶走雨傘，沒想到本來靠牆的雨傘卻倒下，還剛好卡住門，最初他、同事與管理人員等，試圖搖晃玻璃門，讓雨傘能稍微移動，卻沒有任何幫助，之後他們以螺絲刀、鑷子及兩根衣架等試圖撐開門縫，還找來專門進入密室的維修人員協助，最後仍以失敗告終。

該公司員工只好另外找新空間辦公，暫時以筆電工作，龐蒂賽利表示，若有狗或小孩等一定會破門而入，但由於辦公室內都是電腦，因此才沒有刻意破壞大門進入。

在艾格拉瓦將照片發網後，許多網友提出惡搞意見，如拆門、用磁鐵、從天花板鑽入等，但艾格拉瓦表示網友的意見大多都不能採用，坦言「網友真的太壞了」。最後管理員找來工程人員，從天花板向下鑽出一個小洞，再以鋼線抬起雨傘，才結束這場鬧劇。

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