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5歲童遭繼父凌虐亡 死前寫日記道歉：我會努力，請原諒我

2019-09-20 18:40香港01 記者李福源／報導

日本東京一名5歲女童船戶結愛慘遭繼父虐待，導致滿身瘀傷及營養不良，死前的體重僅1...
日本東京一名5歲女童船戶結愛慘遭繼父虐待，導致滿身瘀傷及營養不良，死前的體重僅12.2公斤。 圖擷自Twitter「文句妬み中傷ボヤキ毒吐き」
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2018年，日本東京都目黑區5歲女童船戶結愛慘遭34歲繼父船戶雄大及27歲母親船戶優里虐待，導致滿身瘀傷及營養不良，同年3月更因肺炎引發敗血症而身亡，死前的體重僅12.2公斤。案件本月4日在東京地方法院開審，當控方讀出船戶結愛生前的日記時，船戶優里在庭上崩潰痛哭，並大聲說「我想死」，她在周二（17日）被判處8年有期徒刑。

一天半碗白飯　動輒拳打腳踢

船戶雄大在去年1月開始虐待結愛，時常以「太肥」等理由故意不讓她吃飯，有時一天只給半碗白飯甚至僅得一杯水；如果結愛不按照規定進食，隨即遭到虐打或潑凍水。船戶雄大還不時對結愛拳打腳踢，令到她多次受傷送院。

由於不斷被虐打，再加上營養不良，結愛因此感染了肺炎，但船戶雄大當時卻堅持「要等（船戶結愛）身上的瘀青痊癒才送院」，結愛終在去年3月因肺炎引發敗血症猝死家中。

心中默默自欺地說「沒關係的」

控方在開庭時朗讀結愛的日記，上面寫滿「求求你，請原諒我」、「一定也會努力做好，做得比昨天更好，請爸爸原諒我吧」、「明天早上我不會再像今天一樣，明天一定會做到的，我會用盡全力讓爸爸媽媽看到我的努力的」等說話，船戶優里聽到後在庭上崩潰痛哭，並大聲說「我想死」。

▼母親船戶優里在法庭上崩潰大哭

船戶優里供稱，自己因為害怕遭丈夫報復，所以即使結愛遭到暴力對待，也不敢出手阻止，因此沒有揭發女兒長期被虐。她憶述去年3月1日與女兒一起洗澡時，發現她已經瘦得皮包骨，自己相當心痛，但因為不敢反抗惡夫，只能在心中默默自欺地說「沒關係的」。

控方指出，經調查後發現二名被告案發期間均失業，待在家裡無所事事。法官表示，船戶優里明知丈夫對女兒所犯下的暴行卻沒有出手制止，因此決定判她入獄8年。

延伸閱讀：

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日5歲女被虐死案　日記懇求「請原諒我」　母：怕夫報復不敢報警

文章授權轉載自《香港01》

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