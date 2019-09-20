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男友沉迷於「交換性伴侶」 她提分手慘遭割臉棄路邊

2019-09-20 16:13聯合新聞網 綜合報導

美國一名女性因無法接受小她12歲的男友喜歡找陌生人玩「交換性伴侶」的遊戲，向對方...
美國一名女性因無法接受小她12歲的男友喜歡找陌生人玩「交換性伴侶」的遊戲，向對方提出分手，卻慘遭利器割臉毀容。圖截自太陽報
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美國一名45歲的單親媽媽克莉絲提（Christy Lynn Skidmore）透過臉書認識了小她12歲的佩登（Mario Payden），兩人見面之後相談甚歡，很快地便交往、展開同居生活。在一起後，克莉絲提卻發現對方沉迷於與陌生人「交換性伴侶」，讓她難以接受，於是提出分手，結果慘遭對方用利器割臉毀容。

根據《太陽報》的報導，克莉絲提2016年透過臉書認識了擔任汽車銷售員的佩登，對方不斷地發出約會邀請，但克莉絲提考慮到兩人相差12歲，居住地離得也相當遠，加上擔心對方居心不良，因此多次拒絕佩登的邀約。後來，克莉絲提被佩登的堅持不懈所感動，答應與他約會，女方表示，佩登在她面前表現得很紳士，因此很快地與對方墜入愛河。

然而，交往、同居一段時間之後，克莉絲提發現佩登有奇怪的性癖好，不僅找來女性友人一同發生性關係，還擅自將兩人的資料登錄到「SLS.com」網站上，約陌生的情侶或夫妻玩「交換性伴侶」的遊戲。克莉絲提雖然難以接受，但為了討好佩登，她選擇忍氣吞聲。

直到某一次，克莉絲提因為背痛送醫，被醫院診斷出來是椎間盤突出，佩登不僅沒有給予安慰，反而大肆嘲笑她，克莉絲提這才驚覺，佩登根本沒那麼愛她，於是在回程路上，向對方提出分手。沒想到此舉惹怒了佩登，他在盛怒之下，拿利器劃傷克莉絲提臉頰，讓她當場血流如注，失去意識。

後來，克莉絲提被路人發現暈倒在車上，送醫之後臉頰縫了122針，而且嚴重腦震盪、眼眶骨折、臉上滿是瘀傷。2018年，佩登因傷害罪被判刑入獄，但僅服刑146天便出獄，克莉絲提雖認為法院輕判，但也不想再追究，只希望可以早日忘掉這段不堪回首的戀情。

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